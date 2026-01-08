使用假車牌 車輛變廢鐵

在電動車轉型的道路上，賓士顯然上了一堂昂貴的課，隨著2026年初市場訊息明朗化，這家百年車廠正式宣布將調整其電動旗艦戰略，備受爭議的EQS型號將在這一代畫下句點，未來不再會有獨立命名的EQS續作。取而代之的，是將純電動力重新納入品牌靈魂S-Class的家族版圖中。這項決策也代表著賓士已經認錯，決定結束「燃油與電動外觀分家」的實驗，將開始學習BMW的模式讓燃油與電動兩者的樣貌更加接近。賓士決定放棄EQS這個車款，未來的旗艦電動將會與S-Class長相一致。最令老派車迷與後座買家振奮的，莫過於設計語彙的大轉向。現行EQS為了追求極致風阻係數而採用的圓潤設計，雖然科技感十足，卻也被不少忠實客戶詬病缺乏旗艦車款該有的雄偉氣勢。根據最新的開發計畫，新一代純電S-Class將揮別那種輪廓，轉而回歸經典的三廂轎車比例。這意味著我們將迎來更長、更挺拔的引擎蓋，以及更具存在感的車頭造型，讓純電版本與燃油版本在外觀上趨於一致，守住S-Class那份不怒而威的領袖儀態。 雖然長得越來越像，但底盤結構卻是截然不同。為了在不同動力領域追求極致，賓士採取了雙平台並行的戰略，傳統燃油與油電混合車型將沿用優化的MRA

Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 2