使用前注意！醫揭「兒童退燒藥」少1步藥效不好：眼藥水也容易被忽略

常見的藥水如果不搖勻就使用，恐怕會影響藥效。圖／翻攝自臉書「耳鼻喉科 陳世璽醫師」

常見的藥水如果不搖勻就使用，恐怕會影響藥效。耳鼻喉科陳世璽醫師近日在臉書發文提醒家長，許多口服藥水或外用藥水都是懸浮液（Suspension），使用前一定要搖晃均勻，否則每次用量可能會不一致。

陳世璽醫師分享，一位媽媽帶孩子複診時，看到藥水瓶身有白色沉澱，便有些疑慮地詢問：「醫師，你們這個紫色藥水會不會有問題啊？我看瓶身有點白白的，有點像沉澱的樣子耶」，陳醫師表示，這是給孩子退燒用的常用藥水「依普芬」，由於是懸浮液，所以出現沉澱屬正常現象，但「使用前建議要搖晃之後再使用」。

廣告 廣告

他進一步說明，懸浮液的藥物是將一些難溶於液體的物質製成微小顆粒分散在液體中，因此若長時間靜置，會產生沉澱。若直接使用，可能出現「一開始喝清湯，到最後吃濃湯」的狀況，也就是每次藥效不均。

陳世璽列出常見需要搖晃的藥水類型，包括口服藥水，如消炎止痛退燒藥水（依普芬）、止吐藥水（胃利空懸液劑）、止瀉藥水（高克痢）；口服抗生素藥水如安滅菌、諾快寧、日舒，配製後要按時服用完畢；含類固醇的外用藥水，如鼻噴劑、氣管吸入劑、眼藥水

此外，陳世璽提醒，這類藥物瓶身通常會標示「懸浮液」或英文「Suspension」，尤其是眼藥水字體小，容易被忽略。使用前若不確定是否為懸浮液，可諮詢藥師確認。

陳世璽最後提醒：「下次使用各種藥水前，看看它是不是懸浮液，是的話，記得要搖晃再使用喔！」



回到原文

更多鏡報報導

好市多推4大新制！買熱狗也得「驗明正身」 台灣總部回應：一切聽美國

移民署弊案！專勤隊「自導自演檢舉失聯移工」詐領獎金 6人遭起訴

44歲男發現女友偷吃！「割斷舌頭」勒斃棄屍...自首辯稱：生前就約定好

豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」