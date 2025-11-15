使用合格電力分表 消費權益有保障
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】電力分表不同於台電公司安裝於用戶住所的電表，是經營業者自行安裝於出租套房、學校教室或宿舍、市場攤販不可或缺的電力計量器，也是計算電費的依據，其準確與否攸關民眾荷包，需要經過經濟部標準檢驗局檢定合格後才能安裝使用。
標準局臺南分局提醒，經營業者自行安裝電力分表計量交易使用時，除了考量用電需求及安全外，需注意下列事項：
1.電表需經過標準局檢定合格，需有壓印鉛封檢定合格的「同」字印證。
2.電表正面貼有檢定合格有效期限標示，如逾有效期限必須汰換或重新檢定合格方能繼續使用。
3.經營業者與使用者如對電表準確度有所懷疑時，可依規定申請糾紛鑑定。
若使用未經檢定合格之電表，或是檢定合格有效期限屆滿未辦理重新檢定而繼續使用電表計量交易，將依度量衡法處新臺幣1萬5,000元以上7萬5,000元以下罰鍰。
