使用抗生素「藥」注意 北榮桃園分院提醒：濫用恐影響環境

人類或動物濫用抗生素，環境中的細菌也會產生抗藥性，進而透過水源、食物或環境再傳回人類身上。圖：北榮桃園分院提供

抗生素是對抗細菌感染的重要武器，但若使用不當，細菌會可能產生抗藥性，演變為「多重抗藥菌」，不僅讓治療更困難，甚至危及生命安全。根據世界衛生組織（WHO）倡導的One Health概念，人類、動物與環境三者健康息息相關，防治抗藥性需跨領域合作。台北榮民總醫院桃園分院感染管制室提醒，抗生素不只用在人身上，農業與畜牧業也常使用。若人類或動物濫用抗生素，環境中的細菌也會產生抗藥性，進而透過水源、食物或環境再傳回人類身上。

北榮桃園分院表示，在醫療端，北榮桃園分院落實「精準用藥」政策，減少不必要的抗生素處方，並定期監測抗藥菌趨勢，強化手部衛生與感染管制措施，以降低抗藥性風險。

北榮桃園分院提醒，民眾在日常生活中也能為守護抗生素盡一份心力。感冒與流感多為病毒感染，無須使用抗生素；服藥應遵照醫囑，按時按量，不自行停藥、不共用或儲存抗生素，也不要自行購買抗生素。此外，保持良好衛生習慣、勤洗手與接種疫苗、避免不必要的住院或侵入性治療，皆能有效降低感染與用藥風險，保護自身與他人健康。

感染管制室強調，One Health不只是醫療議題，更是全球性的環境與動物健康問題。呼籲民眾從自身做起，支持醫療專業與相關政策，共同預防抗生素抗藥性，守護抗生素的未來。

