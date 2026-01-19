使用排糖藥 多喝水、少憋尿、該停則停

對多數糖尿病患者而言，SGLT-2抑制劑這類俗稱「排糖藥」的藥物能幫助腎臟將多餘糖分排出體外，以達到控制血糖的目的，但SGLT-2抑制劑的功效遠不止於此；臺南市立安南醫院腎臟科葉尚恩醫師表示，SGLT-2抑制劑能阻止腎臟重新吸收葡萄糖與鈉離子，促使其經由尿液排出，此過程進一步引發腎臟入球小動脈收縮，進而降低腎絲球內壓力，不僅可減少蛋白尿，還可延緩腎功能惡化，即便是非糖尿病患者也能發揮作用。

葉尚恩醫師形容腎臟猶如一座工廠，SGLT-2抑制劑作用就像幫工廠減壓、讓工人不再過勞；許多患者初次服用SGLT-2抑制劑時，可能會看到腎功能指數略微下降，常憂心是否「腎變差了」，其實這是一種正常且可預期的生理變化，雖然短期產能難免下降，卻能延長工人職涯、維持工廠穩定運作，最終實現腎功能的永續經營，是一項短空長多的健康投資。

葉尚恩醫師進一步說明，研究發現服用SGLT-2抑制劑會引發短期的腎功能「先蹲後跳」現象，亦即初期腎功能會輕微下降，但長期則有助於延緩腎功能惡化、減少蛋白尿，並降低洗腎風險；除此之外，SGLT-2抑制劑亦具備降血壓、減重、利尿、降尿酸及改善貧血等多重益處，更是心衰竭治療的重要藥物之一；研究顯示其能有效降低心衰竭住院率並改善總體死亡率，在「糖、心、腎」三大領域治療效果均表現卓越。

葉尚恩特別提醒，雖然SGLT-2抑制劑帶來諸多益處，仍需留意如泌尿生殖道感染、酮酸中毒與脫水等潛在副作用；這些副作用多數輕微且可預防，關鍵在於須遵守「多喝水、少憋尿、該停則停」三大原則，充足水分可沖淡泌尿道內的細菌、降低感染機率，也有助於預防脫水，六十公斤者每日攝取至少一千八百毫升水分，另在手術禁食、腸胃炎、食慾不振或急性感染等情況下應暫停用藥，以降低酮酸中毒風險，只要掌握正確用藥原則，不僅可獲得療效，亦能兼顧安全性，守護腎臟病友。