使用暖暖包、電熱毯小心「烤熟」自己 預防低溫燙傷這樣做

隨著冷氣團襲台，民眾使用取暖設備頻率大增，台電臉書提醒，長時間接觸高於體溫的物體，即有可能造成「低溫燙傷」。以常見的暖暖包為例，使用時應確實隔著衣物，避免直接接觸皮膚，同時也應避免長時間於同一部位使用，以免在不知不覺中燙傷。

針對夜間保暖常用的電熱毯，台電建議，民眾在睡前預熱半小時後即關閉電源，利用棉被餘溫即可維持暖意，不建議整夜開啟使用，如此一來不僅能省電，更能有效防範燙傷風險。此外，使用電暖器時必須與寢具、衣物、沙發或窗簾等易燃物保持1公尺以上的安全距離，且在人離開或無人使用時，務必養成關閉電源的習慣。

除了防燙外，用電負荷量更是居家安全的關鍵。電暖器屬於會產生熱能的高功率電器，若在同一個迴路上同時啟動多台高功率電器，極易導致電量超過負荷，進而引發電線過熱、跳電，甚至導致火災。台電呼籲，取暖之餘務必留意電氣使用安全，才能在寒流中安心度過。

