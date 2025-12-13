使用松香水！台中公墓停車場轎車燒成骨架 39歲男40%燒燙傷

台中市烏日區第九公墓停車場今天（12/13）清晨發生火燒車，一輛轎車遭火焰吞噬燒成焦黑骨架。年約39歲的謝姓男子自行逃出，手腳及下巴多處有明顯燒燙傷，送往台中榮民總醫院救治。男子事後表示，當時在車內使用松香水引發火災。

轎車遭火焰吞噬燒成焦黑骨架。（圖／中天新聞）

今天（12/13）清晨6時1分，警消獲報，指烏日區成功西路的「第九公墓」停車場有一輛汽車正全面燃燒，立即派遣消防人員前往現場。消防隊抵達時，該輛轎車已陷入一片火海，消防人員隨即派遣6車14人前往救援，布水線進行滅火作業。

謝男在火勢蔓延前成功從車內脫困，但身上包括手腳和下巴等多處，受40%三度燒燙傷，意識清楚。救護人員到場後立即對謝男進行初步處理，隨後將他送往台中榮民總醫院接受進一步治療。

謝男在車內使用松香水，不慎引燃火勢。（圖／中天新聞）

謝男供稱，事發當時正在車內使用松香水，過程中疑似操作不慎導致松香水被引燃。由於松香水屬於易燃揮發性液體，火勢蔓延速度極快，進而讓整輛汽車起火燃燒。目前消防隊已將火勢完全撲滅，但車體已被燒成焦黑骨架，詳細起火經過及原因仍待進一步調查釐清。

