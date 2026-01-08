使用無期限 古蹟漫遊券明開賣

一券在手漫遊府城，台南古蹟漫遊券十日開賣，還可同時暢遊其他熱門景點。圖為億載金城。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

年年熱賣、深受民眾喜愛的「台南古蹟漫遊券」十日將正式開賣！文化局推出結合安平古堡、赤嵌樓、安平樹屋及億載金城四大經典古蹟套票方案，古蹟門票使用無期限，只要一五０元即可暢遊經典古蹟「四選二」，並加碼六大熱門景點入場優惠，讓台南旅遊更輕鬆。

古蹟門票全票七十元，兩處門票一四０元，只要再加價十元，就可以獲得六處景點入場優惠，對想玩多處景點的遊客來說，不失是好選擇。且新版的漫遊券，將經典古蹟意象內斂融入文字設計，並以摩登風格傳達對城市古蹟的認同與傳承，且套票兼顧彈性使用，一券在手、隨行隨逛。

此次套票所涵蓋的四大古蹟，各具歷史風貌與文化意義。安平古堡見證大航海時代台灣與世界接軌起點及不同時代的歷史層疊；赤嵌樓融合荷蘭、清領及漢人信仰文化，紅瓦樓閣與古碑文物，交織出府城歷史縮影；安平樹屋由舊倉庫與百年榕樹共生而成，展現自然與人文共存的獨特景觀；億載金城則為清代重要海防要塞，完整保留城門、護城河與砲台配置，呈現近代軍事防禦智慧。四大古蹟橫跨不同歷史時期，從海洋貿易、城市發展到防禦建設，完整勾勒台南作為台灣歷史核心城市的深厚底蘊。

憑券於今年八月底前，還可至保存文化記憶的台灣歷史博物館、宛如台版亞馬遜的四草綠色隧道、全台首學台南孔子廟、軍事迷必去的安平定情碼頭德陽艦園區、蒐羅大航海時代記憶的安平航海城、鼓動工業遺產靈魂的十鼓文創園區等六大景點，享有購買全票五至九五折不等優惠。售票只限聯合發行的四處古蹟景點售票口。