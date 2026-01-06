使用追劇網站注意！她信用卡慘遭盜刷１萬元，過來人曝背後原因與解方
隨著串流影音服務興起，追劇已成為許多民眾的日常娛樂活動，然而在享受影音內容的同時，網路詐騙陷阱也悄然潛藏其中。近日一名女網友因使用追劇網站觀看影片，遭遇彈跳視窗詐騙，即使未主動點擊任何連結，信用卡仍被盜刷多筆海外機票與飯店費用，損失金額高達新台幣８千至１萬元，讓她既憤怒又無奈。
追劇被盜刷萬元
一名女網友在Threads平台發文分享自身慘痛經歷，直言自己再也不會使用來路不明的追劇網站。她解釋，自己平時有訂閱正版串流影音平台，但某些冷門影片沒有在正版平台上架，因此上網尋找其他追劇網站觀看。
然而打開追劇網站時，手機不斷跳出大量彈跳視窗廣告，儘管她立即關閉這些廣告視窗，並未點擊進入任何頁面，信用卡卻莫名其妙被盜刷好幾筆海外消費紀錄，包含訂購機票、飯店等旅遊相關服務，金額從273美金到332美金（約新台幣8,595～10,452元），讓她相當崩潰。
彈跳廣告成詐騙手法
原PO表示，信用卡遭盜刷的當下，銀行會與持卡人核對本人資料進行查證，她百思不解詐騙集團是如何做到的。事後她也主動詢問承辦的銀行行員，行員則提供了相關詐騙網站資訊供她查證，結果發現其中一個網站正是她追劇時經常出現彈跳廣告的頁面，特別是那個「藍色頁面訂飯店機票」的網站。
過來人傳授防詐技巧
貼文曝光後，引發網友熱烈討論，有經驗豐富的網友指出，現在透過搜尋引擎查找追劇網站時，很容易跳出偽造的假網站，這些網站的網址看似與正版網站相同，實際上早已被詐騙集團竄改，不僅廣告眾多，還夾帶各種詐騙頁面，真正的合法網站網址其實完全不同。也有網友分享自己的手機曾因為這些惡意廣告而當機的慘痛經驗，建議其他使用者開啟具備擋廣告功能的瀏覽器，或直接使用正版串流平台，才能有效避免類似風險。「彈跳視窗一堆，真的按到快瘋掉，結果還被盜刷」「Google搜尋真的一堆假網站，很容易中招」。
留言區中也出現實用的防護建議，有網友熱心分享銀行的安全設定功能：「銀行APP可以把海外信用卡鎖起來，我常使用的都鎖住海外，或是限制只能刷海外2,000元。」另外也有人推薦使用Brave瀏覽器來阻擋網頁廣告，或是安裝ad block廣告攔截擴充功能。
▲用正版串流平台觀看，能降低遇到詐騙的風險。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
