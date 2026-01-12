使用逾20年！微軟終止Windows電話認證啟動功能

Windows「電話認證啟動」功能推出至今已超過20年，微軟向外媒證實，已經淘汰了傳統的「電話認證啟動」，未來除了依賴網路進行自動啟用，也可以透過手機協助。

微軟向外媒證實， 已經淘汰了傳統的「電話認證啟動」 。（示意圖／報系資料照）

微軟向外媒《Windows Latest》證實，傳統的「電話認證啟動」方式已遭淘汰。過去在網路環境尚未普及的年代，使用者安裝 Windows 系統時，可撥打微軟官方客服電話，透過人工協助驗證產品金鑰，進而啟動作業系統。然而隨著網路日益普及，這種啟動方式已鮮少有人使用。

目前消費者可直接購買預裝 Windows 11 的裝置，或在安裝 Windows 系統後，選擇登入微軟帳號即可自動啟用金鑰。若電腦無法連接網路，使用者仍可透過手機連上「Microsoft 產品啟用入口網站」輸入相關資訊，依然保有離線啟動 Windows 金鑰的管道。

