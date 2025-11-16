政治中心／綜合報導

民眾用AI解決問題越來越普遍，卻有有心人士在其中混雜真真假假的訊息。國安局指出中國開發的5款AI，不只問他們"民主、人權"，得不到答案，還會編造"台灣屬於中國"的假訊息、更有資安風險。學者指出對中國來說，只要有人轉變想法，認為台灣是中國一部分，也有道理，都是勝利。

動手敲鍵盤，輸入關鍵字，從英文單字到感情困擾，包山包海的疑問都能從生成式AI找到解答，其中卻暗藏陷阱。

詢問中國製AI"豆包"台灣主權屬於哪個國家，得到的答案竟是"屬於中國"，進一步追問"最近兩次總統大選"是什麼概念，AI回答"中國台灣地區的地方選舉"，完全迎合北京當局。問到六四天安門則徹底噤聲。

台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫：「反對中國的（資料）未必能呈現，但是中國想要，扭曲的意見一定會呈現，依照人的自我學習模式，就會認為，要不是台灣是中國的一部分，也會認為，台灣是中國的一部份，也有它的道理這是最少，那這樣中共已經獲勝。」

中國製AI爆蒐集各資 學者警告恐成國安漏洞

中國製AI對於特定搜尋會予以封禁。（圖／民視新聞）





學者分析中國秉持"能影響幾個是幾個"的心態，在AI領域也搞認知戰，國安局指出，包含DeepSeek、豆包、騰訊元寶、通義千問、文心一言，5款中國AI，問他們"人權、民主、六四天安門"等敏感字眼，都得不到回答，這當中通義千問、騰訊元寶，更會收集使用者位置、通訊錄、剪貼簿、截圖與裝置儲存空間。不只有資安疑慮，甚至成為國安問題。

台科大資安中心主任查士朝：「我們如果只使用原本的功能這OK，我們寫程式，跟它說我今天要做什麼事情，它會直接幫我在網路上抓程式，直接安裝處理，抓到惡意程式或抓到病毒，在你電腦裡面裝起來，這是蠻危險的事情。」

中國製AI爆蒐集各資 學者警告恐成國安漏洞

中國製AI往往有資安風險。（圖／民視新聞）





學者指出，AI科技幾乎每年都會更新換代，進步的同時蘊含風險，都需要使用者多注意。國安局也建議國人避免下載具資安疑慮的中製應用程式，並注意資料外洩。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：中國製AI爆蒐集各資 學者警告恐成國安漏洞

