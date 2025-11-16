使用AI要小心! 中國2款AI爆偷使用者個資
政治中心／綜合報導
民眾用AI解決問題越來越普遍，卻有有心人士在其中混雜真真假假的訊息。國安局指出中國開發的5款AI，不只問他們"民主、人權"，得不到答案，還會編造"台灣屬於中國"的假訊息、更有資安風險。學者指出對中國來說，只要有人轉變想法，認為台灣是中國一部分，也有道理，都是勝利。
動手敲鍵盤，輸入關鍵字，從英文單字到感情困擾，包山包海的疑問都能從生成式AI找到解答，其中卻暗藏陷阱。
詢問中國製AI"豆包"台灣主權屬於哪個國家，得到的答案竟是"屬於中國"，進一步追問"最近兩次總統大選"是什麼概念，AI回答"中國台灣地區的地方選舉"，完全迎合北京當局。問到六四天安門則徹底噤聲。
台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫：「反對中國的（資料）未必能呈現，但是中國想要，扭曲的意見一定會呈現，依照人的自我學習模式，就會認為，要不是台灣是中國的一部分，也會認為，台灣是中國的一部份，也有它的道理這是最少，那這樣中共已經獲勝。」
中國製AI對於特定搜尋會予以封禁。（圖／民視新聞）
學者分析中國秉持"能影響幾個是幾個"的心態，在AI領域也搞認知戰，國安局指出，包含DeepSeek、豆包、騰訊元寶、通義千問、文心一言，5款中國AI，問他們"人權、民主、六四天安門"等敏感字眼，都得不到回答，這當中通義千問、騰訊元寶，更會收集使用者位置、通訊錄、剪貼簿、截圖與裝置儲存空間。不只有資安疑慮，甚至成為國安問題。
台科大資安中心主任查士朝：「我們如果只使用原本的功能這OK，我們寫程式，跟它說我今天要做什麼事情，它會直接幫我在網路上抓程式，直接安裝處理，抓到惡意程式或抓到病毒，在你電腦裡面裝起來，這是蠻危險的事情。」
中國製AI往往有資安風險。（圖／民視新聞）
學者指出，AI科技幾乎每年都會更新換代，進步的同時蘊含風險，都需要使用者多注意。國安局也建議國人避免下載具資安疑慮的中製應用程式，並注意資料外洩。
（民視新聞綜合報導）
更多民視新聞報導
蘇有朋赴中被猛捧「看你長大」！下秒「1幕翻車太糗」網笑：假粉
若台灣有事！高市早苗公開挺台 民調支持度69.9%再創新高
中國拿圖卡恐嚇日本！台日網狂刷「反共圖卡」回敬
其他人也在看
新北市長選戰! 黃國昌喊"輸李四川不多" 被實際數據打臉
政治中心／綜合報導2026新北市長選戰，民進黨的蘇巧慧勤跑基層，今天和藍營選將同台較勁，同樣有意參選的民眾黨主席黃國昌已表示要和藍營協調人選，還說自己輸李四川不多，但一份網路民調顯示，黃國昌的看好度狂輸李四川超過30%！黃國昌今天被問到要不要公布民調，他說，內參民調就不會公布。民視 ・ 6 小時前
藍白合 鄭麗文喊雙方已進行聯繫接洽 郭正亮爆關鍵：這沒有問題
民眾黨台北市議員張志豪父親15日公祭，藍綠白政治人物均親臨致哀，國民黨主席鄭麗文表示，她在現場見到民眾黨前主席柯文哲和民眾黨主席黃國昌，現在雙方已經進行聯繫接洽，應該很快就會見面。前立委郭正亮表示，這沒有問題，因為鄭麗文跟黃國昌很熟。中時新聞網 ・ 5 小時前
揭露中製AI內建審查系統 國安局：涉台內容「統戰味」濃厚
[Newtalk新聞] 生成式AI應用迅速擴大，但背後資安與認知風險引發各國高度關注。國安局今（16）日發布最新檢測結果指出，中國開發的生成式AI語言模型普遍存在「過度蒐集個資」、「內容偏頗」及「網路攻擊風險」等重大安全疑慮，提醒國人慎選相關產品，以避免資料外洩與認知遭操控。 此次由國安局協同法務部調查局與警政署刑事局共同抽驗的五款AI產品，包括「DeepSeek」、「豆包」、「文心一言」、「通義千問」及「騰訊元寶」，從「應用程式」與「生成內容」兩面向評估。結果顯示，所有受測應用程式均被驗出要求位置追蹤、蒐集裝置截圖與設備參數、強迫使用者接受不合理隱私條款等問題。其中，「通義千問」違規達11項最多，「豆包」與「騰訊元寶」各有10項，「文心一言」9項，「DeepSeek」8項，顯示中製AI普遍可能回傳資料至中國伺服器，存在高度個資風險。 在生成內容上，檢測發現中國AI語言模型對涉台議題呈現明顯政治偏誤，包含將台灣描述為「由中國中央政府管轄」、「不是國家」等論述，與中共官方立場一致；同時對「民主」、「人權」、「六四天安門事件」等敏感詞彙刻意排除或掩蓋，顯示有政治審查與資訊操控疑慮。國安局也新頭殼 ・ 18 小時前
中製5款AI模型意圖影響認知 國安局警告使用者個資恐外洩
國安局抽驗5款中國製「生成式AI語言模型」，發現意圖影響認知，有嚴重偏頗與不實資訊，使用者個資還會回傳至中企伺服器，提供特定政府部門運用。 國安局抽驗中製語言模型，包含DeepSeek、「豆包」中廣新聞網 ・ 16 小時前
辱罵台灣遊客小氣惹議 義大利披薩店老闆道歉
（中央社記者黃雅詩羅馬14日專電）義大利一家披薩店老闆近日在網路貼影片辱罵台灣遊客點菜小氣，遭網友灌爆負評。店老闆今晚貼出道歉影片，他表示要向所有中國人與台灣人道歉，並在結尾大喊「我愛中國、我愛台灣」，希望平息眾怒。中央社 ・ 1 天前
民眾黨挺館長 網諷：不保護吹哨者了？
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢近日來遭公司元老級員工踢爆，要求「小偉」傳生殖器照並與兩度叫其與自己妻子發生關係，導致員工身心受創，如今雙方各說各說話。對此民眾黨青年部今（16）日發文「必...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
日韓對抗賽》韓國投手2戰送出23次四死球 監督：WBC前做好準備
韓國隊在今天日韓對抗賽第2場，9下由金周元敲出追平轟，以7:7與日本隊打成平手，雖未能取勝，賽後監督柳志炫說：「這不只是今天的比賽，而是一場能看到球隊潛力的強化賽。」TSNA ・ 7 小時前
上午跳Locking、晚上學手勢！嘻哈版賴總統觀戰街舞決賽
政治中心／綜合報導總統盃街舞決賽，週日在總統府前登場，總統賴清德、運動部長李洋都出席，上午現場學一段舞蹈Locking經典動作，炒熱現場氣氛，賴總統表示，希望能把過去追求民主的政治場域，獻給全國人民，舉辦運動賽事，而下午總決賽也再度現身觀戰，為選手加油。民視 ・ 5 小時前
泰國男星作客旅遊實境秀 陳柏霖炒鹿肉交流
（中央社記者洪素津台北16日電）泰國男神CP Mile與Apo作客旅遊實境秀「出去一下」，他們秀一手廚藝，還用泰式料理慰勞一同冒險的陳柏霖、黃宣和陳妤；陳柏霖則快炒鹿肉，完成一道充滿野味的料理進行交流。中央社 ・ 12 小時前
普發一萬「近4成民眾歸功在野黨」 林濁水：民進黨果然賠了夫人又折兵
全民普發一萬現金自11日起陸續到帳，藍白兩黨譴責民進黨「收割政績」，針對普發現金功勞歸屬，《台灣民意基金會》最新民調顯示，37.5%民眾歸功於在野黨，22.7%認為執政黨居首功，8.7%認為兩者都有，另外則有21.1%沒意見，10%拒答；對此，前立委林濁水透過臉書發文感嘆，民進黨這次是「賠了夫人又折兵」。林濁水透過臉書發文直言，「果然賠了夫人又折兵，不幸」。......風傳媒 ・ 1 天前
離譜！廣西男廁所外大便成話題 「排泄物遺址」變打卡勝地
中國社會不時傳出在公共場所公然便溺的爭議事件，但近來發生在廣西南寧地鐵站內的一樁事件，不僅讓「隨地便溺」行為達到新的「里程碑」，更因為後續發展的獵奇走向而引發了網路爆炸性話題。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」
網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前