使用DW Access 翻越網絡「高牆」

(德國之聲中文網) 促進言論自由、致力於全球範圍內的信息獲取自由，這都是德國之聲的主要使命。然而，網絡封鎖與審查對上述使命構成了越來越大的威脅。在有些國家，德國之聲這樣的提供可靠信息的新聞網站受到了越來越嚴密的封鎖，促進交流與對話的社交網站也成為了封鎖措施的目標。

從審查到監控再到斷網

通過全新的 Android 應用程序 DW Access，您可以隨時匿名、離線並以最少的數據使用訪問 DW 內容。

該應用會在任何可能的情況下自動下載內容，因此非常適合在存在互聯網限制（如審查）的地區使用。

使用該應用時，您會自動處於 VPN 環境中。由於內容在加載後會離線保存，DW Access 在完全斷網的情況下也能保持可用性。此外，我們避免不必要的數據跟蹤和非關鍵的使用分析，從而確保您既能繞過審查，又能保護個人隱私。

通過額外提供的 DW英文新聞內容，您可以獲得關於全球和區域事件不同角度的報道。

DW Access 無法通過 Google Play 獲取，而是通過指定合作伙伴或直接從我們這裡下載。您可以輕松通過即時通訊軟件或電子郵件將該應用分享給朋友。

立即在這裡下載該應用！

注意：很遺憾的是，由於各種限制，該應用無法提供給蘋果用戶。我們推薦以下替代方案。

德國之聲定制版賽風：不只用於訪問德國之聲

德國之聲與來自加拿大的企業賽風(Psiphon)合作，推出了一款翻牆工具，以滿足人們對媒體自由的需求。

不論是安裝在移動設備上的賽風APP，還是安裝在PC電腦上的桌面版賽風，都能通過代理服務器、VPN等不同手段實現翻牆。德國之聲定制版賽風也同樣運用多種技術。

如果您想擺脫網絡封鎖的困擾，不妨考慮使用賽風。發送一封空白郵件到dw-w@psiphon3.com ，就能獲取德國之聲定制版賽風的下載鏈接。啟動該軟件後，您將首先看到德國之聲的主頁，隨後您當然也可以用定制版賽風繼續訪問任何您想要瀏覽的其他被封鎖網站。

自帶翻牆功能的DW APP

自2020年起，翻牆工具賽風更是被直接整合到了德國之聲新聞APP之中。生活在存在網絡封鎖國家之中的民眾，可以直接通過安裝在蘋果或安卓設備上的DW APP來獲取原本遭到屏蔽的德國之聲內容。比如，在伊朗或者在中國的用戶，只需要在DW APP中啟用“代理服務”就能便捷地翻牆訪問德國之聲。

具體操作方法是：在德國之聲新聞APP(DW APP)中，點擊左上角的主菜單，然後啟動“代理服務”。

需要指出的是，這項功能同時運用多種翻牆技術，DW內容的加載速度因此會受到多種因素的影響。而且，使用代理服務還有可能觸犯當地法律。

DW APP可以通過蘋果商店以及谷歌商店下載安裝。如果您所在地區無法訪問這些應用商店，可以用前文所述方式通過郵件獲取德國之聲定制版賽風。

作者: Ole Tangen Jr, Oliver Linow