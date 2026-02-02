來不及大掃除怎辦？立春前丟「這4類」去穢氣迎新氣場

每到過年前，許多家家戶戶都會大掃除。（示意圖／Pixabay）





後天（4日）就是二十四節氣之首「立春」，代表寒冬已過，大地將重現生機。民俗專家廖大乙提醒，如果還沒做全屋大掃除，只要清掉「4類物品」，一樣能除舊布新、迎來好氣場。

據《自由時報》報導，廖大乙表示今年立春交節氣時間在2月4日凌晨4時1分51秒，過了這時刻，生肖便正式從蛇轉為馬，從命理生肖的角度來看，過了此時分出生的嬰兒，就應屬馬而非蛇。

由於古人以立春為歲首，而立春又是氣場轉換的起點，如果無法在4日立春前完成大掃除，可記得用破、枯、壞、礙的4口訣，把家中的負能量清掉，來除舊布新、迎接好氣場：

破

有裂痕或缺口的碗盤餐具，與有破洞的鞋子與襪子。

枯

象徵缺乏生機，例如已枯萎的植物、盆栽，或家中枯枝落葉。

壞

故障待修的家電、破損的玩偶，以及囤積很久卻沒用的舊充電器與線材。

礙

冰箱內過期食品、招灰塵舊雜誌，或是任何會勾起不愉快回憶，那些看著就「礙眼」的雜物。

廖大乙提醒，大掃除的本意是送走舊穢氣，迎接新氣場、迎好的運勢，想在乙巳年（蛇年）尾聲與丙午年（馬年）交接之際，可透過清掉這4類物品，在立春前完成淨化排毒，讓好運更容易進門。





