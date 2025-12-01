來不及救！港星淚籌600萬手術費 愛妻等不到肝臟移植病逝

海俊傑（左）的妻子來不及肝臟移植，遺憾病逝。（翻攝自海俊傑臉書）

香港男星海俊傑日前透露，妻子莫家慈罹患急性肝硬化，需要進行肝臟移植手術才能續命，手術與相關治療費估計約150萬港幣（約新台幣600萬元），他雖然四處籌措還缺約新台幣320萬元，所幸圈內好友陳曉東伸出援手，才湊齊手術費用；不過海俊傑11月29日在臉書宣布，妻子已在27日不敵病魔離世，呼籲外界給他們一點空間。

海俊傑和妻子莫家慈2012年相識，5年後結果，妻子病倒龐大的手術費，讓他有些手足無措，仍咬牙面對，日前拍攝影片希望外界能提供幫助，還含淚告白：「我是海俊傑，我不是騙子，之後我會有很多事情可以證明給大家看。」之後友人陳曉東、同門藝人關家敏都表達關心，原本以為能度過難關，莫家慈仍不敵病魔。

廣告 廣告

海俊傑日前發布影片希望外界能提供幫助。（翻攝海俊傑IG）

海俊傑在臉書貼出與妻子的甜蜜合照，沉痛表示妻子莫家慈已在27日下午病逝，「她走得平靜沒有痛苦，在最後的時刻，她的至親們都有陪伴在側」，向所有關心妻子狀況或是幫助過他們的人致謝，提到妻子在生命中能夠感受到大家的愛與關懷，是人生中最珍貴的禮物；如今終於可以放下一切的痛苦與困擾，得到永恆的安寧。

海俊傑表示，喪禮的具體安排會再公布，「現階段希望大家能體諒，我們需要點空間及時間處理，抱歉暫時謝絕一切的查訪」，最後感謝各界的支持跟理解，「願我摯愛的太太安息，希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容」。





更多《鏡新聞》報導

李有宜退黨、黃國昌淡回「一切祝福」 周軒狠酸：民眾黨絕對零度

酸高市「尖嘴猴腮」波及女兒日本民宿遭抵制 詹惟中：沒算到有此劫

黃國昌訪日看街頭宣講 感嘆「年輕對抗國民黨、老了對抗民進黨」