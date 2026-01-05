來不及煞！機車遭撞噴飛高速磨地冒火花 19歲無照男騎士載16歲少女雙亡

記者潘靚緯／雲林報導

19歲曾男無照騎機車，載16歲曹姓少女準備吃晚餐，因煞車不及，遭一輛左轉的貨車撞飛。(圖／翻攝畫面)

雲林二崙鄉永定村3日晚間6點多發生一起死亡車禍。19歲的曾姓騎士無照騎機車，載著16歲的曹姓少女，行經154縣道與雲35路口，遭對向一輛違規左轉的小貨車迎面撞上，機車當場倒地噴飛，因撞擊力道太大，導致曾姓騎士與曹姓少女雙雙不幸死亡。

機車被撞倒地高速旋轉滑行，在地上磨出陣陣火花，19歲曾姓騎士與16歲曹姓少女被拋飛後受到猛力撞擊，傷重不治。(圖／翻攝畫面)

路口監視器拍下，一輛貨車行經雲林二崙鄉154縣道，來到十字路口，疑未依規定左轉，雖然有打方向燈，但對向直行機車煞車不及，迎面撞上，造成騎士與乘客連人帶車被噴飛，機車倒地高速旋轉摩擦地面冒出陣陣火花，一直往前滑行約30公尺遠，直到撞到路邊車輛才停下來。

廣告 廣告

機車高速滑行直到撞上路邊車輛才停住，發出巨大撞擊聲。(圖／翻攝畫面)

巨大的撞擊聲響，讓附近民眾嚇一跳，趕緊外出查看，發現19歲的曾姓騎士與16歲的曹姓少女，倒臥血泊中，嚇得立即報警送醫。無奈兩人傷勢太過嚴重，經搶救仍回天乏術，雙雙身亡。

警方調查，19歲的曾姓男子畢業後等待服兵役，無照騎機車載著台中16歲曹姓少女準備去吃晚餐，途中行經154縣道與雲35路口，遭62歲程姓女駕駛開貨車，搶快跨越雙黃線左轉，因煞車不及撞上，雙方經酒測，皆未有酒精反應，據了解，肇事駕駛當時載著蔬菜要回收冷藏，卻因一瞬間的疏忽，導致兩條年輕生命消逝，兩個家庭從此破碎。

雲林19歲曾姓男子無照騎機車，載16歲曹姓少女，不幸遭違規左轉的貨車撞上，雙雙身亡。(圖／翻攝畫面)(圖／翻攝畫面)

對於這起不幸事故，西螺分局深感遺憾與難過，為防止憾事重演，即日起已要求外勤派出所加強取締闖紅燈、逆向行駛、酒後駕車、無照駕駛、未戴安全帽、超速等重大交通違規。

更多三立新聞網報導

福寶濕地外海驚見男屍「掛蚵架」 蚵農嚇破膽 警消步行1.5KM泥地救援

捲助理費案！彰化前3連霸女議員江熊一楓遭羈押禁見 彰地檢證實

誆投資野山參詐235萬 車手賺5千賠償50萬「1月還1千」等41年才還清

南投魚池露營區淪毒窟！旅泰男寄跨國毒包裹走私400萬大麻 警逮4嫌

