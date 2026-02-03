來不及過年！黑龍江養老院惡火釀5死 曾佔用疏散通道挨罰

大陸黑龍江省齊齊哈爾市一間養老院昨天下午驚傳火災，大火蔓延迅速，多人來不及逃生，目前已知釀5死4傷。有陸媒報導，涉事養老院曾佔用疏散通道挨罰。

大陸黑龍江省齊齊哈爾市一間養老院大火已釀5死。（示意圖／pixabay）

據《新京報》報導，發生火災的是一家名為「芳華頤養」的養老院。附近一商戶告訴記者，火災發生在2日下午，他在現場看到有濃煙冒出，隨後多輛消防車趕到現場，有老人被救護車轉運送醫。

記者從當地建華區應急管理局獲悉，該養老院發生火災後，相關部門第一時間開展人員安置轉移工作，目前現場明火已被撲滅。截至3日12時許，已造成5人不幸身亡，4人受傷送醫，傷者仍在醫院接受治療。建華區已成立事故處理專班，火災具體原因正在進一步調查中。

公開資料顯示，芳華頤養養老院成立於2019年，業務範圍涵蓋招收自理老人、半自理老人、完全不能自理老人，為老年人提供生活照料、醫療康復護理、精神慰藉、文化娛樂等服務。

值得注意的是，記者查詢發現，該養老院曾因消防安全問題被處罰。2023年8月，當地消防救援部門在監督檢查中發現，該養老院東北部疏散樓梯間內設置電梯、北部室外樓梯處放置空調外機，均構成佔用疏散通道的違法行為，建華區消防救援大隊據此對其處以5100元人民幣（約23180元新台幣）罰款。

