來不及長大！嘉義4月大女嬰疑趴睡窒息 將解剖釐清死因

嘉義市一名林姓女嬰被鄰居發現趴睡且已無呼吸心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治，年僅4個月大的生命就此殞落。檢方初步相驗發現女嬰身體外觀並無外傷，死因仍待釐清，預計14日上午進行解剖鑑定。

嘉義市一名4個月大的女嬰被鄰居發現趴睡且已無呼吸心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治。（示意圖／取自unsplash）

檢方調查，林姓女童出生於114年9月，母親和外婆因為無暇照顧，所以委託61歲鄰居林男及57歲鄰居翁女無償協助照料。昨（8日）中午12時50分許，林男發現女嬰午睡時呈現趴著的姿勢，仔細查看竟已經沒有呼吸，當下立即實施人工呼吸急救。

林男隨即自行將女嬰送往台中榮總嘉義分院，遺憾的是，女嬰到院前已無生命徵象，經醫護人員搶救後仍宣告死亡。女嬰母親接獲噩耗相當難過，看在鄰居基於好意無償幫忙照顧，女嬰母親也不忍苛責對方。

警方初步研判女嬰疑似因睡姿不良導致死亡，由於身體外觀無外傷，詳細死因仍有待相驗結果出爐。檢方預計14日上午進行解剖，進一步釐清女嬰真正的死因。

