來了來了！活豬上車囉 彰化肉品市場運豬車終於進場

下午3點55分，彰化肉品市場終於迎來首輛從雲林開來的運豬車，載運90頭豬，成為市場解禁後的第一批「上車豬」。(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕非洲豬瘟疫情清零，今(6日)中午正式解除活豬禁運，明(7日)零時起恢復拍賣屠宰。不過，中午解禁後，彰化肉品市場仍一片靜悄悄，下午3點55分終於迎來首輛從雲林開來的運豬車，載運90頭豬，成為市場解禁後的第一批「上車豬」。

午後氣溫炎熱，不少豬農擔心豬隻緊迫或發生意外，遲遲未出車。下午2點左右，一輛載有48頭豬的貨車短暫出現在肉品市場門口，但未進入，而是與另一輛運豬車在路邊接駁。司機透露，這批豬要運往雲林加工廠屠宰，為避免接駁車進入豬場引發防疫疑慮，才選擇在市場外完成轉運。

廣告 廣告

下午3點55分，彰化肉品市場終於見到真正入場的運豬車。豬隻下車後立即送入隔離場，準備明天拍賣。司機說，趁傍晚氣溫轉涼才出發，運程順利，後續幾天的運輸量可望逐步增加。

彰化肉品市場指出，明天上午10點正式開市拍賣，今晚到明天清晨間會有更多豬車陸續抵達。明天預計拍賣2381頭豬，上午拍賣1221頭、下午拍賣1160頭，4條屠宰線全開。市場預估，下午2點起，消費者就能在全縣各黃昏市場買到久違的新鮮溫體豬肉。

彰化肉品市場直到下午3點55分，終於迎來首輛運豬車，載運90頭豬。(記者陳冠備攝)

非洲豬瘟疫情清零，國內豬肉拍賣市場相隔15天，終於再見活豬。(記者陳冠備攝)

載豬司機將豬關進隔離場，拿起水管沖洗清潔，暫置一夜後，準備明日拍賣。(記者陳冠備攝)

豬隻禁宰15天，豬隻多吃了半個月飼料，體重普遍增加，有的甚至上看130至140公斤。(記者陳冠備攝)

非洲豬瘟疫情清零，解除活豬禁運。(記者陳冠備攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

雲林肉品市場明天開拍2650頭豬 中午過後就有溫體豬可買

非洲豬瘟清零！中午解禁活豬運載 彰化市場仍靜悄悄

彰化肉品市場明開拍2381頭豬 黃昏市場下午2點就有溫體肉

埔里黃牛遭拖行受傷疑受虐 好心人買下送「老牛的家」養老

