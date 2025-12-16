來倒閣啊！卓榮泰不副署財劃法 Cheap揭政治盤算

要聞中心／綜合報導

行政院長卓榮泰15日宣布不副署財劃法，並認為立法院可以依憲法增修條文，對他提出倒閣、不信任投票制衡。臉書粉絲專頁「Cheap」發文分析倒閣的政治盤算，也掀起網友的套討論。

Cheap。（圖／臉書）

卓榮泰舉行「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財政收支劃分法》修正案，創下中華民國憲政史上首例。卓榮泰強調，行政院已窮盡憲政救濟的各種可能，只剩下不副署這一途徑，並表示若立法院對此決定有意見，可依憲法增修條文對他提出不信任投票制衡，這項權力絕非行政權獨大或獨裁。

朝野對《財劃法》攻防持續延燒，立法院在野黨聯手通過修正案，要將更多中央預算分配給地方政府，但執政黨認為此舉將掏空中央財政，造成國家運作困難。行政院5日提出的覆議案遭藍白否決，《財劃法》最晚須於15日公告。卓榮泰在記者會上表示，他曾多次拜會立法院長韓國瑜與各黨團，總統賴清德也前後兩次尋求相關院長進行國政商議，希望促進朝野和平、長治久安之道。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

卓榮泰指出，令人遺憾的是，立法院長韓國瑜無視憲法，15日公然拒絕總統邀請，再次關閉討論大門與協商合作往前走的道路。他表示，本會期總質詢結束當天，他再次強調共同合作才是國人最大要求，但《財劃法》覆議案立法院不安排政院說明、拒絕溝通，直接否決再次討論機會，政院提出的版本也完全無法排入審查。副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、財政部長莊翠雲等人也一同出席記者會。

卓榮泰強調，中華民國憲法既然賦予行政院長副署權，面對違憲、違法的各種法律，以不副署停止惡法對國家傷害，是他身為行政院長必須採取的方式，這是憲法賦予行政院長的責任。他表示，在秉持忠於國家、忠於憲法的至高信念與絕對忠誠下，15日稍早已就總統的令簽完成不副署的權力。卓榮泰在不副署時加註意見指出，依憲法第37條規定，總統依法公布法律須經行政院院長副署，立法院本次修正《財劃法》過程與內容悖離民主原則與權力分立，侵害行政院行政權，違憲重大且明顯。

林明昕。（中天新聞）

政委林明昕表示，不副署是要反制國會多數暴力。民進黨團發聲明表示全力支持行政院的決定。國民黨則批評此舉扭曲憲法、敗壞法治國精神。民眾黨立委黃國昌呼籲懸崖勒馬，停止破壞權力分立。總統賴清德也批示，《財劃法》修正案將破壞財政永續。

針對行政院的決定，臉書粉絲專頁「Cheap」發文分析倒閣的政治盤算。該文指出，在野黨聯手通過《財劃法》修正案後，執政黨採取「不副署、不公布」的極端手段，並表示立院不滿可提倒閣。文中分析，倒閣機制的關鍵在於行政院長下台的同時可以「解散國會」，讓立委全部重選。文章質疑，藍白為何要用立法院多數席次，去換一個可以無限更換的行政院長，並指出贏家不需要再賭一次，現在藍白已經過半，即使多一席也沒有太大差異，為何還要陪對方翻桌重來。該文也提到，選舉需要經費且耗費時間，質疑是否要讓國家大事停擺、整天選舉。

該貼文底下網友留言熱烈，有網友認為倒閣後立委重選，對藍白最好的結果就是跟現狀一樣，差一點的結果就是丟了過半數，質疑藍白哪個人會同意倒閣。也有網友表示，最怕重選的就是民眾黨，認為再重選一次民眾黨席次可能大幅減少。但也有網友批評行政院的做法，認為這是賴皇帝利用空窗期的60天進行絕對獨裁，用100個卓榮泰就可以換到100個60天。另有網友將此情況比喻為「祖國強大了，自己月薪不到3000元」，也有網友將此事件與南韓總統尹錫悅的爭議相比。

