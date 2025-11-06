來勢洶洶！鳳凰颱風最新路徑「北轉後侵台」 下週3天防豪大雨

鳳凰颱風最新路徑預測出爐。（圖／氣象署）

今年第26號颱風「鳳凰」已於6日凌晨2時生成，中央氣象署預估，鳳凰未來幾天有機會增強為強烈颱風，並在下週一至週三（10日至12日）對台灣造成最劇烈影響。凌晨2時鳳凰最新路徑預測出爐，將北轉後朝台灣接近，12日觸及台灣西南部。

臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前多輪系集預測顯示，鳳凰北轉並朝台灣接近的趨勢高度一致。該論壇分享歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）最新套疊圖，指出此輪預測中的趨勢已連續多次出現，模式判斷相當穩定。

目前主要分歧點在於鳳凰北轉後，將沿台灣東岸或西岸北上，後續路徑變化將取決於副熱帶高壓的位置與轉向時間。此外，多數預測系統亦顯示，當鳳凰接近台灣西南方時，仍可維持中度颱風等級，強度不容小覷。

「台灣颱風論壇」提醒，鳳凰颱風的外圍環流範圍不小，北部、東半部、山區與沿海等風雨較敏感區域，建議民眾提前做好防颱準備。

另根據「天氣風險 WeatherRisk」指出，自9日週日下午起，東北季風將南下影響台灣。迎風面的北部、東半部及恆春半島將轉為濕涼天氣，下週一鳳凰颱風接近呂宋島北方海域，外圍環流與東北季風交互作用，不僅增強風勢，也帶來更多水氣，導致降雨區域擴大、雨量顯著增加。

根據中央氣象署公布的最新潛勢路徑圖，鳳凰今凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響台灣的天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定，請民眾留意氣象署的最新預報。

