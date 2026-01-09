來北門看神廟大馬戲！10米高巨輪高空特技 1/24井仔腳興安宮上演
〔記者楊金城／台南報導〕跟著王爺去旅行，還可集章抽1兩黃金！雲嘉南濱海國家風景區管理處推出「北門王爺藝饗節」振興濱海觀光，1月24日下午3點半由台南北門井仔腳興安宮接棒舉辦「神廟大馬戲」，專業馬戲特技移師傳統廟埕，結合井仔腳瓦盤鹽田夕陽美景，打造融合地景藝術與民俗信仰的冬季感官盛宴。
雲嘉南管理處處長徐振能說，「神廟大馬戲」力邀知名的「優尼客當代馬戲團 」擔綱，演出以10公尺高的巨輪為核心，結合跑酷與高空走繩等高難度特技，表演者在高速旋轉的裝置中精準控制身體、挑戰重力，相當刺激。演出時段特別安排在午後，讓觀眾在歡笑與震撼中觀賞完表演後，能直接漫步到一旁，欣賞被金黃夕陽染紅的鹽田絕美景色，視覺感動加倍升級。
現場還有「義相推拿體驗」、趣味「親子手作DIY」，民眾只要現場加入「雲嘉南濱海國家風景區管理處LINE官方帳號，到服務台出示畫面，即可兌換限量「職人日曬沐浴鹽包」。
北門王爺藝饗節在北門南鯤鯓代天府、蚵寮保安宮、井仔腳興安宮登場後，農曆春節大年初四(2月20日)移師井仔腳瀨東泰安宮舉辦音樂會，3月7日在北門永隆宮有布袋戲演出、3月28日三寮灣東隆宮「市集漫遊、藝聚東隆」。雲嘉南管理處說，遊客跟著王爺去旅行，不只觀賞藝文展演，也能了解信仰文化、體驗在地美景，讓每位旅客都能帶走專屬於北門的溫暖回憶。
更多自由時報報導
全台「凍番薯」！今年首波寒流達標
台南巨無霸「黃金」綠鬣蜥長期逍遙法外 終於被捕了！
台客又失格？日本車站行李堆放照瘋傳 日作家點出「大地雷」
台灣65歲以上人口破20％邁入「超高齡社會」新生兒跌幅創紀錄
其他人也在看
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 74
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 16
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 8 小時前 ・ 17
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 65
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 50
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 14 小時前 ・ 2
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 2
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 4
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 4
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 477
防北京變卦！輝達傳對中企極限避險 買H200晶片「全額預付且不退款」
隨著美國川普政府放寬對華人工智慧（AI）晶片出口管制，輝達（Nvidia）重返中國市場取得重大進展。《彭博》引述消息人士透露，中國官方計劃最快於本季度內有條件地批准H200晶片進口。然而，鑑於過去曾因政策突變導致巨額虧損，《路透社》獨家消息指出，輝達此次對中國客戶採取了極為罕見且嚴苛的「全額預付」支付條款，以確保在政策變數下能全身而退。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 24
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 6
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 81
空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑 顧立雄：一點都不好笑
國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 246
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 79
中榮遭爆「無照醫療廠商執刀」！高大成喊「不可能！」揭背後暗黑內幕
社會中心／巫旻璇報導台中榮總神經外科近日被爆出遭長期「放任」無照醫材廠商進出手術室，甚至疑似參與脊椎內視鏡微創手術的操作流程。外界質疑，這類狀況可能持續達三年，牽涉的病患恐超過180人。對此，中山附醫法醫科主任高大成以自身多年的外科經驗分析，從曝光影片判斷，廠商站位明顯遠離手術區域，「手根本伸不到位置」，難以認定是實際「代刀」。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 31