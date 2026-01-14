來南門市場買年菜 限量優惠多

台北市副市長林奕華（右）14日前往南門市場採買年貨，使用電子支付體驗結帳便利性。（孫敬攝）

台北市南門市場年菜採購月14日開跑，副市長林奕華表示，南門市場已成為國際遊客、外縣市市場考察的城市典範，未來台北捷運萬大線通車後，民眾只要走B1通道便能直達市場；南門市場自治會長王銓國喊話，這次攜手悠遊付、全支付推出多項優惠，另有限量9折買菜金、近30間攤販公告優惠，歡迎大家來購買年菜。

林奕華昨提到，市府去年補助南門市場自治會約58萬元，提升萬大線往南門市場連通道整體意象，萬大線通車後連通道可直達南門市場，她說，自己很喜歡吃糕點類食物，南門市場臘腸、肝腸一定要吃，這裡幾乎沒有找不到的東西，在南門市場自治會努力下，南門市場品質跟名聲愈來愈好。

王銓國回憶，早在南門中繼市場期間，電子支付已很完備且使用率超過5成，屬北市傳統市場最高，每年市場營收成長近1至2成。來南門市場買菜既澎湃又好吃，一般市場中午11、12時就漸漸沒有人潮，但南門市場到晚上6時還有很多人，這次和電子支付業者合作，悠遊付祭出最高滿額10％回饋，全支付也有最高回饋25％全點可拿，同時南門市場也限量發售2400份9折買菜金。

搶先購買1萬元等值購物金的消費者丁小姐表示，南門市場可以一次買齊全部所需年菜，每年買年菜通常要花費2到3萬元，昨帶了1萬元來南門市場買年菜，參加「9折買菜金」活動，只需要花9000元非常划算，整棟樓都可以買還能參加抽獎，這次過年想買牛肉、佛跳橋、東坡肉等。

南門市場提醒，年菜採購時間將一路延續至2月16日除夕當天，即便沒有搶到首日限量9折買菜金的民眾，活動期間各攤商仍持續推出多項專屬優惠，買菜金使用期限僅到16日，請民眾多加注意。