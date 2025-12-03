來去加拿大 見證一場跨越時光的老宅翻新之旅

【撰文｜王程瀚．圖片提供｜Mitchell Sweibel Studio】

圖片提供｜Mitchell Sweibel Studio

位於加拿大蒙特婁Westmount社區的這棟半連棟住宅，原為一座保留著維多利亞式風格立面的老屋，外觀古樸、典雅。然而，當一家五口決定在此展開新生活時，卻發現屋況卻遠比想像來得嚴峻。結構性問題迫使設計團隊大刀闊斧，只留下那座雕花階梯作為過往回憶的證明，其餘一切皆拆除重建，在尊重街廓歷史的同時，也為日常書寫嶄新篇章。

圖片提供｜Mitchell Sweibel Studio

圖片提供｜Mitchell Sweibel Studio

圖片提供｜Mitchell Sweibel Studio

走進一樓，從玄關展開的通透格局將人引導入內，首先映入眼簾的是仍保留原始配置的接待客廳，作為對舊宅的溫柔回應。整層公共區域刻意維持開放，從前至後毫無視覺阻礙，令父母得以隨時掌握三個孩子的活動情況。不同空間彼此藉由加厚牆體劃分，使得每一區域皆擁有明確界線，這些牆面亦內藏收納機能，在美學與實用之間取得巧妙平衡。至於室內最深處是家中最頻繁使用的區塊 —— 廚房與餐廳在此被整合為一，以寬敞尺度迎接親友，亦是日常三餐的溫柔據點。

廣告 廣告

圖片提供｜Mitchell Sweibel Studio

圖片提供｜Mitchell Sweibel Studio

圖片提供｜Mitchell Sweibel Studio

接著拾階而上，設計語境悄然轉換。二樓空間規劃悄然調和孩子們的活力與成人所需的安靜，展現出一種動靜交錯的節奏。曾是日光房的位置，如今成為雙人書房，入口藏身於起居間之內，引人好奇之餘依然保有適當距離感。主臥室亦採取相同手法處理，將門扇一路延伸至天花板，使視覺比例拉伸的同時，也自然暗示其空間層級的差異。主臥浴室充分引入清晨日光，以寧靜氣息構築出日常片刻的喘息之所。

圖片提供｜Mitchell Sweibel Studio

圖片提供｜Mitchell Sweibel Studio

圖片提供｜Mitchell Sweibel Studio

相較之下，孩子共用的浴室則多了幾分俏皮。方形洗手台、收納櫃與同樣形制的磁磚鋪陳於牆面與地坪上，透過尺度變化創造節奏感，展現出孩童專屬的活力。整體而言，設計師在材質方面貫徹了誠實與細膩的精神：廚房以胡桃木與灰泥牆面營造溫潤基調；衛浴空間則引入微水泥與浮雕瓷磚，讓肌理在光影間低語，打造出獨一無二的私密風景。

圖片提供｜Mitchell Sweibel Studio

圖片提供｜Mitchell Sweibel Studio

圖片提供｜Mitchell Sweibel Studio

特別的是，整體建築外觀幾乎未經大幅更動。除了窗戶更新、門廊重塑以及更換壓克力塗料之外，其餘細節皆維持原樣，以符合Westmount對歷史保護的嚴謹標準。這種外保留、內翻新的手法，讓住家既與社區相融合，也不失當代生活所需的彈性與自由，於是在這個家中，歷史不再是遙遠的遺產，而是被重新接納與理解的現在進行式。

上設計王看更多資訊