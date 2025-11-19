來去市政廳住一晚! 日舊設施景點變身特色住宿
日本各地城鄉，最近開始將部分廢棄的建築與設施，一部分整修、改成特色旅館，希望能夠打造話題、吸引遊客，來提升地方的觀光收入。
位在茨城縣那珂市的植物園，曾因栽種五萬株、六百種珍奇植物而聲名大噪，如今卻因設施老舊，遊客量大幅滑落，只剩全盛時期的兩成。為了重新吸引旅客回流，園方啟動全面翻修，打造全新的住宿區，並推出四十五間風格各異的豪華露營小屋。從設計概念、空間趣味到功能配置都明顯升級，意圖擄獲新世代旅人的目光。
茨城縣縣廳人員表示：「小屋座落在林木之間，住進來就能感受森林的陽光和風。」園內也增設多種戶外活動設備與高空滑索體驗，讓遊客得以徹底沉浸在自然與冒險交織的場域中。
這次整建費用全由地方政府投入，未來營運則將交由民間企業接手。此模式可望替地方一年節省達一億一千萬日圓的管理支出，達到永續經營的效果。縣廳人員說：「期待能吸引更多遊客造訪，若植物園能重新站穩腳步，它將有機會成為茨城縣具代表性的旅遊景點。」
目光轉向三重縣伊賀市，另一座老建物也迎來華麗轉身。舊上野市政廳由日本現代主義建築大師坂倉準三於一九六四年設計，灰白色的典雅外觀曾是地方行政象徵。如今透過民間提案，建築重獲新生，轉型成精品旅宿，推出十九間客房，就連昔日時長辦公室也化身成獨具特色的套房。
來自兵庫縣的旅客說：「因為想親眼看看坂倉準三的建築，所以特地入住這裡。」館內也保留下建物原本的結構與質感，並規畫成開放式公共空間，包括旅遊諮詢中心、咖啡廳，以及預計明年啟用的中央圖書館，讓遊客與市民都能自由使用。
市府人員指出：「民營企業的力量非常強大。在人口持續減少的情況下，如果能透過舊設施改造，創造具發展性的商機，我們當然樂見其成。」這次市政廳改造的經費與營運全由承包企業負責，市府期望藉由民間靈活的資源調度，提升老建物的魅力，也替地方紓解財政壓力，進一步活化城市人氣。
