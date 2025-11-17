來去搭高捷 聽TWICE親自獻聲進站音 「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」明晚全面啟動

TWICE本週末在高雄開唱，主辦Live Nation再度出招將高雄變成TWICE CITY。（翻攝TWICE X）

K-POP 天團 TWICE 將於本週末11月22、23日連續兩天強勢攻佔高雄世運主場館，延續成功將BLACKPINK粉紅照亮高雄市的主辦Live Nation，這次再接再厲，除上周驚喜推出為期10天的 TWICE WORLD TOUR 「THIS IS FOR」POP-UP STORE IN KAOHSIUNG，今（17日）再度重磅宣布，全面打造城市行銷企劃 「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」官方活動將於明晚全面啟動。

本次計畫不僅將「巡迴主視覺藍色」點亮照亮高雄夜空，更升級為震撼雷射文字秀打上「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」、交通號誌趣味換上 「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」 限定字樣，甚至連高雄捷運全線都能聽到TWICE 團員親自獻聲的進站音（左營站同步設置巡迴主視覺拍照背板），再到演唱會世運主場館邀ONCE一同坐上「白色長凳」還原巡迴主視覺的拍照背板及滿滿路燈旗等。

THIS IS FOR ONCE IN 高雄將帶給大家難忘的TWICE體驗。（Live Naiton提供）

高雄從整座城市、街頭到演唱會現場，沿途一路沉浸式感受 TWICE 氛圍，朝聖之旅從出門那一刻就已經開始了，掀起前所未見的 「全民瘋 TWICE」 現象級狂潮。

TWICE官方週邊店為期十天，千萬別錯過。（Live Nation提供）

TWICE WORLD TOUR 「THIS IS FOR」POP-UP STORE IN KAOHSIUNG

開放日期：2025.11.15 - 2025.11.24

開放時間：平日11:00-22:00 . 假日 10:30-22:00

快閃店地點：義享時尚廣場 高雄市鼓山區大順一路115號

所有商品皆為限量供應，商品最終品項及實際樣式，請以實物為準。

THIS IS FOR ONCE IN 高雄巡迴視覺藍 燈光文字秀

集結七大地標，雷射文字秀「TWICE 「THIS IS FOR」 WORLD TOUR」＋「巡迴主視覺藍色」燈光秀

日期：2025.11.18 - 11.23 / 17:30-23:00

地點：大港橋、衛武營、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心*、愛河*、高雄港旅運中心* 、美麗島捷運站*（*僅視覺藍應援燈光）

主題交通號誌燈

溫馨提醒「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」

日期：2025.11.18 - 11.23

地點：世運主場館區 - 世運大道、左楠路口；中央公園（新堀江商圈）-中山一路／五福二路、五福二路／玉竹三街；駁二藝術特區 - 大勇路／公園二路口

獻聲捷運進站廣播

「TWICE驚喜獻聲，一起搭車前往演唱會」

日期：2025.11.20 - 11.23

地點：高雄捷運全線 - 左營站同步設置主視覺拍照背板

