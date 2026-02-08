來口湖馬上幸福 雲林魚三寶進駐台六一線休息站迎春節

縣長張麗善邀大家來口湖購買最優質漁產品。(記者劉春生攝)

▲縣長張麗善邀大家來口湖購買最優質漁產品。(記者劉春生攝)

雲林縣政府攜手小農聯盟福利中心，七日於台六一線公路口湖休息站舉辦「來口湖馬上幸福—口湖魚三寶推薦記者會」，主打烏魚子、鰻魚及台灣鯛等雲林在地特色水產。縣長張麗善邀請春節連假行經台六一線的用路人，不妨進站歇腳選購，將最優質、最新鮮、最具年節意象的雲林農漁產品帶回家，送禮自用皆幸福滿滿。

記者會現場熱鬧登場，縣長張麗善與台灣在地農經整合協會執行長吳瑞忠、公路局雲嘉區養護工程分局副分局長黃秋揚，運用雲林在地食材烏魚子、番茄及小黃瓜等，親手製作創意料理「果漾烏金串」，分享雲林農漁產的多元風味。現場並展演以台灣鯛為主食材的「龍騰馬躍雙鮮鍋」、烏魚子米糕及蔬果鰻鰻等佳餚，並邀請旅客試吃一口吃烏魚子、鰻魚等產品，氣氛熱絡、年味十足。

張麗善表示，雲林縣是全台重要的農業與養殖大縣，縣府長期透過多元通路整合，將「雲林良品」、「雲林嚴選」等優質農漁產品導入各大休息站、服務區、超市及量販通路，讓民眾無論返鄉、旅遊或採買年貨，都能輕鬆選購到最具代表性的雲林好物。

她指出，此次推出的「口湖三寶」—烏魚子、鰻魚及台灣鯛，不僅品質優良、風味出眾，更是團圓飯與年節送禮不可或缺的最佳選擇。誠摯邀請全國民眾走訪幸福六一公路，行經口湖及沿線各大休息站時，務必進站品嚐與選購最新鮮、最優質的雲林農漁產品，一起支持台灣農漁業、力挺雲林良品。

台灣在地農經整合協會執行長吳瑞忠表示，「口湖三寶」除在雲林口湖休息站販售外，也同步於新竹新豐、台中大安等多處濱海休息站上架，讓9天春節連假期間南來北往的旅客，都能就近品嚐雲林最具代表性的水產美味。連假期間，各休息站亦將推出免費試吃活動，希望以雲林最大的熱情，與全台民眾交朋友，讓大家看得到、吃得到，更能感受到雲林農漁產品的用心與誠意。

公路局雲嘉區養護工程分局副分局長黃秋揚指出，台六一線為連假期間重要的疏運道路，沿線休息站兼具行車休憩與在地特色展售功能。其中口湖休息站不僅歷史最悠久，更匯集豐富水產與在地伴手禮，歡迎用路人於春節期間多加利用，安心行車、快樂消費。

縣府農業處表示，除實體休息站通路外，民眾亦可透過「小農聯盟」福利專賣店、揪愛雲林LINE團購系統，以及雲林良品電商平台與官方LINE@訂購，動動手指即可宅配到家，讓「過客變嚐客」，隨時品嚐雲林最物美價廉的在地農漁產品。