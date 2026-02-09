來台中當總統 台中金典酒店總統套房幸運兒出爐

「來台中當總統－住宿消費抽總統套房」最終場抽獎。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

台中市政府觀光旅遊局持續推動「台中Ｈｉ８全城開趴」系列活動，二月九日於台中金典酒店舉辦「來台中當總統－住宿消費抽總統套房」最終場抽獎儀式，由台中市鄭照新副市長與金典酒店陳月鳳總經理共同抽出兩名幸運得主，各獲得金典酒店總統套房住宿券一張。

鄭照新副市長表示，「台中Ｈｉ８全城開趴」自去年底至今年初已成功藉由綠美圖開幕、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天演唱會、台中最強跨年、元旦國旗趴、頑童演唱會等活動，吸引國旅人潮到台中，接下來將由近期討論度最高的中台灣燈會接棒登場，讓台中一路熱鬧到新春年節，成功打造白天旅遊、夜晚嗨玩的城市節慶氛圍。觀旅局表示，本次活動累計超過五十萬張抽獎券，充分展現民眾高度興趣及參與度，成功帶動台中旅遊動能，為系列活動畫下圓滿句點。

廣告 廣告

觀光旅遊局陳美秀局長指出，本次「來台中當總統－住宿消費抽總統套房」活動市府攜手林酒店、金典酒店及麗寶福容大飯店等多家知名旅宿業者共同出擊，行銷台中市優良旅宿，不僅帶動旅宿住房需求成長，也讓幸運得主有機會體驗頂級飯店的尊榮服務，讓城市觀光效益更廣泛擴散。台中金典酒店陳月鳳總經理說明，為迎接金馬年來臨，金典酒店祭出多元新春企劃，包括除夕當天於宴會廳舉辦百桌圍爐宴，並同步推出「金馬御膳年菜組」以及多款單品料理、西式年菜與精緻禮盒，在保留傳統風味的基礎上融入創新元素，讓年節餐桌更具質感與層次。