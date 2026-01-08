"來台中當總統"首波開獎幸運兒出爐 入住總統套房
中部中心 ／中部綜合報導
台中市府拚觀光，觀旅局推出來台中當總統活動，只要在活動期間消費入住，台中市的合法旅宿，透過登錄消費發票就能參與抽獎，首波抽獎抽出兩名幸運兒，可以入住台中海線飯店的總統套房。
首波抽出兩名幸運兒 可入住台中海線酒店的總統套房。（圖／民視新聞）
開箱酒店的總統套房，超大氣派空間，看起來寬敞舒適，還有經典名床，空間配置分成公領域以及私領域，一晚入住不便宜，但還是有幸運兒可以免費入住，台中觀旅局推出，來台中當總統的活動，活動期間入住台中市的合法旅宿，透過登錄消費發票，就能獲得抽獎資格，首波抽出兩名幸運兒
台中市大型活動一波波 也成功帶動整體住宿率。（圖／民視新聞）
從去年底開始台中大型活動一波接一波登場，也有效帶動觀光住宿商機。首波抽獎提供的是海線酒店的總統套房，幸運入住的旅客，可以體驗高端住宿和深度旅遊的獨特行程，感受海線文化魅力。
