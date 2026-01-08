「來台中當總統」首波開獎 送出台中港酒店總統套房

▲台中港酒店總統套房抽獎活動。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】台中市政府觀光旅遊局推出「來台中當總統－住宿消費送總統套房」活動，自去（114）年12月26日開跑以來持續引發熱烈回響，截至昨日已累積超過16萬張抽獎券，顯示民眾參與踴躍、活動成效顯著。觀旅局今（8）日舉行首波抽獎，抽出2位幸運得主，獲得台中港酒店總統套房住宿券，為歲末年初來台中旅遊的民眾帶來驚喜，也替「台中Hi8全城開趴」活動再添話題熱度。

▲台中港酒店總統套房。

廣告 廣告

觀旅局長陳美秀表示，活動推出後正值耶誕嘉年華、五月天演唱會、市府跨年晚會等大型活動接力登場，有效帶動來台中旅遊與住宿需求。經觀旅局調查，13家大型旅館自去年12月25日至今年元旦期間，平均每日住房率約達8成5，整體住房率提升約1成，顯示活動成功帶動觀光住宿商機。首波抽獎活動由台中市政府、台中市觀光旅館商業同業公會理事長暨台中港酒店總經理姜文偉、立法委員楊瓊瓔、台中市海線觀光發展協會理事長巫兆文，以及多家旅宿業者代表共同抽出幸運得主。

陳局長進一步指出，台中港酒店不僅提供高品質住宿服務，也非常適合作為探索台中海線的旅遊據點。旅客入住期間，除可享受舒適住宿體驗外，亦可順遊台中海線多元景點，如台中海洋館、高美濕地、梧棲漁港與梧棲老街等，從自然景觀、人文風情到在地美食，一次感受海線觀光的豐富魅力，打造結合高端住宿與深度旅遊的特色行程。

台中港酒店表示，因應農曆春節將至，飯店同步推出「馬年華饌｜山海．暖補雙作」限定年菜組合，以阿鏡師鮑魚佛跳牆搭配嚴選人蔘雞湯，主打澎湃又溫補的團圓年味。年菜開賣後詢問度持續升溫，早鳥優惠延長至1月31日止，預購另可享早鳥加碼禮，相關資訊可至台中港酒店官方通路查詢。

觀旅局補充，「來台中當總統」第一階段今日抽出的2位中獎者分別於台中金典酒店及麗寶福容大飯店住宿消費，皆於活動期間入住台中市合法旅宿，並透過「台中通」APP登錄住宿消費發票取得抽獎資格。活動將持續至2月3日，後續仍規劃於1月18日、1月28日及2月9日共3場抽獎，未中獎發票將自動累積至下一輪；第二階段也將配合中台灣燈會推出加碼抽獎，送出「類總統套房」住宿券。誠摯邀請全國民眾把握「台中Hi8全城開趴」期間規劃台中之旅，入住台中旅宿、登錄發票參加抽獎，為旅程增添更多期待與驚喜，更多相關資訊於台中嗨8全城開趴活動官網https://www.taichung.gov.tw/hi8。