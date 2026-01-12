來台中買十大伴手禮 到台南賞梅花採蜜棗

年節與寒假觀光消費旺季來臨，各縣市紛紛端出亮點活動搶攻人潮。台中市揭曉「2026十大伴手禮」得獎名單，展現城市品牌與產業實力；台南楠西梅嶺迎來賞梅、採果與溫泉旅遊熱潮；宜蘭以「蘭陽好宜家」多元文化嘉年華，呈現本土語言與族群共融成果，三地齊力推動觀光、消費與文化經濟。

台中市公布「第17屆台中市十大伴手禮」得獎名單，今(2026)年選拔歷經專業評審、全民網路與現場票選多重考驗，從215家業者中脫穎而出的得獎者皆是台中之光。首獎糕餅烘焙組包括拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻、十八子肉。

首獎特色文創組分別為米玥麻糬堂、古典玫瑰園ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子Liz、CARPENTER木匠兄妹木工房。台中市長盧秀燕表示，台中不僅是全台率先啟動伴手禮選拔的城市，更連續17年持續舉辦，打造最具代表性與公信力的官方選拔品牌。

台中市工策會指出，活動結合台中購物節與「台中通TCPASS APP」，將人氣轉化為實際買氣，並鼓勵青農、原民、客家與社會企業參與，讓得獎商品成為國際交流與大型活動指定贈禮，品牌效益持續擴散。

南台灣旅遊主打冬日當季勝景。台南市楠西區冬季結合賞梅、採蜜棗與龜丹溫泉，形成療癒系山城行程。梅嶺梅花陸續綻放，並推出賞梅接駁專車與公車輕旅行優惠，吸引遊客深入體驗地方風味料理、溫泉與農遊行程。

宜蘭縣政府則舉辦「蘭陽好宜家－多元文化嘉年華」，匯聚閩南、客家、原住民與新住民文化。透過表演、桌遊與美食體驗，讓本土語言走入生活，深化族群理解。活動中更結合闖關兌換在地美食與紅龜粿手作，讓文化在參與中傳承，也為地方注入溫暖、多元的城市能量。

