來台中「Hi8加碼」抽百萬 台中購物節延長登錄至2/3

來台中「Hi8加碼」抽百萬，市府經發局表示，台中購物節延長登錄至2/3，加碼多項大獎。（圖：中市府提供）

台中購物節進入尾聲，市長盧秀燕宣布推出「台中Hi8全城開趴」活動，從聖誕節、跨年延續至農曆春節，8大節慶活動，包括演唱會、耶誕嘉年華及中台灣燈會等，經發局同步宣布，購物節消費、登錄期限延長至115年2月3日，加碼108萬元現金、百萬汽車等「雙百萬大獎」，新增10名8萬8千元現金獎，期望持續提升城市消費動能。

經濟發展局長張峯源表示，此屆台中購物節登錄金額已達300億元，活動參與度持續增加。年底至農曆年前，多項大型活動陸續登場，預期可吸引外縣市旅客到訪，也有助於市場夜市、旅宿、餐飲與周邊商圈消費回升。市府於既有預算內延長抽獎期限至明年2月3日，活動規則及合作店家「3倍送」與優惠店家「5倍送」機制均維持不變，歡迎民眾持續消費並完成登錄。

經發局說，「Hi8加碼」3項獎項包含108萬元現金1名、百萬汽車1名以及8萬8千元現金10名；至於台中購物節的壓軸「好宅」大獎，仍限114年12月25日（含）以前完成消費與登錄者，預計於1月中旬抽出。延長期間內的登錄皆可參加加碼抽獎。

活動平台持續使用「台中通—台中購物節」專區，合作及優惠店家所使用的收據QR Code皆可延長沿用，優惠店家亦可依自身需求調整優惠內容。經發局表示，民眾只需持續完成登錄，即可參加所有符合期間的抽獎資格。

經發局補充，「台中Hi8 全城開趴」串聯綠美圖開幕系列活動、台中購物節、耶誕嘉年華、演唱會、跨年、元旦升旗及中台灣燈會等節慶活動，形成連續的城市活動檔期，展現台中文化與觀光量能。市府歡迎民眾於跨年及春節期間到台中旅遊與消費，體驗多元活動並支持在地產業。（寇世菁報導）