來台倒數1天！小島秀夫確診A流大師課緊急取消 退票辦法曝
第62屆金馬獎即將登場，日本知名遊戲製作人小島秀夫原定明（21）日舉辦大師講堂，不過由於確診A型流感，無法進行海外活動，今（20）日宣布確定將無法出席台北金馬影展及參加頒獎典禮，主辦單位也公告退票相關辦法，提醒觀眾注意退票時間。
小島秀夫今日發出手寫信表示，原本非常期待明天起在台北金馬影展與粉絲們見面，但今早出現發燒症狀，經醫院檢查後被確診為A型流感。他坦言，即使已經接種疫苗並多加留意，仍然無法避免感染，因此無法進行海外旅行，也不得不放棄前往台北金馬影展及參加頒獎典禮。
小島秀夫說，自己昨晚才重新觀賞了原本預計進行映後座談的《衝鋒飛車隊》，所以也感到非常遺憾。這次影展特別在活動期間安排放映他心目中五部「有史以來最愛的電影」，並以滿滿的誠意規劃相關活動，對金馬節目組的各位，以及期待見面的粉絲們深感抱歉，這次無法實現，但承諾未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。
至於退票辦法，主辦單位說明，公告前於售票系統線上購票之觀眾，電子票券、未取紙本票者於11/20 (四) 23:59前登入售票系統辦理，該場次票款將全額刷退至原購票付款之信用卡，或於11/21 (五) 16:20前至台北金馬影展現場售票處填寫退票申請單辦理全額退票；已取紙本票者，於11/21 (五) 16:20前至台北金馬影展現場售票處填寫退票申請單辦理全額退票；公告前於現場購票的觀眾，持該場次「完整票面票券」於11/21 (五) 16:20前至台北金馬影展現場售票處辦理全額退票。
此外，線上分票的觀眾如需退票，須於退票期限內歸還給原購票者，方可進行退票，退票款將刷退至原購票付款之信用卡。紙本票券未取票者，如於「退票審核」期間將票券取出，則視同放棄線上退票申請，請持票至影展售票處辦理退票申請。
責任編輯／馮康蕙
