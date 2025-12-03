來台像走灶咖 利特考慮寶島置產

利特3日調皮的趴在地上拍照。（陳俊吉攝）

喜飯（左起）、李元日、孝淵、温昇豪、利特、陳庭妮、江宏傑、趙序衡3日出席《客家廚房2》開播記者會。（陳俊吉攝）

「韓流帝王」Super Junior（SJ）將台灣當做自家廚房，時常來台出席活動。隊長利特3日與少女時代孝淵、温昇豪、陳庭妮、江宏傑、韓國廚師李元日和趙序衡、韓國YouTuber喜飯出席客家電視台《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會，他本月在台的活動時間差不多有20天，也認真思考是否要在台置產。

SJ上月在大巨蛋連開3場「Super Show10」演唱會，幾乎每周來台的利特昨被問到是否考慮在台置產？他先是大呼「我回來了」，接著笑言：「我經常來，因為這裡就是我的家，我有想過置產，歡迎主創團隊幫我介紹」，他也向温昇豪撒嬌，希望日後來台可以借住他家，温開心大笑表示歡迎。

利特以《客家廚房》成為金鐘獎60年首位入圍的韓國藝人，最終透過觀眾投票，獲頒「最佳人氣獎」。他昨興奮表示，他仍很難相信，「很榮幸！再次跟拍攝團隊、投票觀眾說聲感謝，我們第2季目標就是再次拿到金鐘獎」。

貼心幫温昇豪打戲

他說，他不會失望自己沒得到主持人獎，因為跟成員們拿到人氣獎更加幸福。他堅信《客家廚房2》會再入圍金鐘並獲獎，「這次可以給我們吧！」貼心的利特，除了宣傳節目，也主動提及温昇豪監製、演出的戲劇《整形過後》，希望大家支持。

孝淵首次參加台韓合作的實境節目，坦言身為第2季成員壓力很大，「希望可以做好，雖然錄影時跟顧客因語言隔閡無法溝通，但都有透過眼神、動作，感覺到他們說好棒、好好吃，這些景象都歷歷在目」。

她與利特同屬SM娛樂，相識25年首次一起合作節目。孝淵感性表示，她跟利特學習到很多主持技巧，利特對她而言是位很好的前輩跟哥哥。《廚師的迫降：客家廚房2》7日起每周日晚間8點在客家電視與韓國TVING播出、晚間10點在中天綜合台播出；13日起每周六晚間6點在三立國際台、晚間10點在三立台灣台與三立綜合台播出。