來台先學1句中文！馬來西亞人實測狂讚 秒變在地人
奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金分享，一名馬來西亞同學來台旅遊時，因開口喊飯店櫃檯人員「小姐姐」，讓對方忍不住臭臉，差點誤以為台灣人不親切，但其實問題出在稱呼方式錯誤，只要改成一句超台的「不好意思」，馬上就能秒變在地人，讓不少人聽了會心一笑。
陳志金今（10日）在臉書上分享，近日馬來西亞的同學來台旅遊，其中一名同學提到，早上到飯店櫃台拿杯子時，說了一句「小姐姐，請給我杯子」，接著就看到櫃台人員的臉色不太好，與他印象中的「親切」台灣人形象有點落差。
陳志金表示，問題可能出在稱呼方式，因為台灣較少使用「小姐姐」來稱呼女性，他建議同學，若不確定怎麼稱呼對方，不如直接以「不好意思」開頭，例如「不好意思，請問可以給我一個杯子嗎？」若要更台一點，甚至可以將「不好意思」說快一點，連音講成「爆意思」。
陳志金指出，「不好意思」堪稱台灣人必備的萬用語，他也示範各種使用情境，例如搭電梯要出去，馬來西亞人習慣說「借過」，但在台灣只要一句「不好意思」，多數人就能理解並主動讓出空間；在餐廳想點餐時，不少馬來西亞人會舉手喊「服務員」，但在台灣同樣只要一句「不好意思」，就可以引起店員注意。
陳志金笑說，經過教學後，在接下來的台灣之旅，這群馬來西亞同學把「不好意思」、「請問」和「謝謝」等詞語掛在嘴邊，直呼超實用。
貼文引發網友討論，不少人表示認同，「不好意思」堪稱台灣人的萬用語，「看到『爆意思』直接笑出來」、「還聽過外國人講『歹勢』，真的很親切」、「不好意思幾乎是發語詞，每句話開頭都可以用，而老一輩則是說『拍謝』」。
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