來台出差住不起！中國網友傻眼「台灣飯店又破又貴」，日月潭1晚近5萬

日月潭是台灣知名旅遊景點之一。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

隨著各大演唱會即將在11月、12月週末接連登場，許多網友也為了聖誕節、跨年等年末活動提早預訂住宿，然而近日就有中國網友抱怨來台出差住宿「又破又貴」，引發兩岸網友熱議，就連不少台灣網友都紛紛指出台灣飯店CP值頗低，甚至還有網友發現日月潭知名飯店1晚就要價近5萬元，引爆網路討論。

中國人來台出差「住宿難找」！崩潰喊：為什麼又破又貴？

一名中國網友日前在小紅書上PO出一篇題為「台灣酒店簡直貴得離譜」的文章表示，他最近被公司派遣來到台灣出差，但完全找不到在預算內又能符合要求、看起來不那麼破舊的的住宿，「台灣酒店為什麼可以這麼破又這麼貴？」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少中國網友都表示深有同感：「感覺去台灣開大陸的連鎖酒店很掙錢」、「台灣酒店貴就算了，現在很多還要下午4點以後才能入住，早一點到也不讓進」、「旅遊就是這樣，不去後悔一輩子，去了後悔一陣子」、「CP值也太低了，貴的沒道理，所以為什麼這麼貴？」

不少海外旅客都對台北住宿價格相當傻眼。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

就連IP定位於台灣的網友也紛紛調侃：「而且現在還要自己帶牙刷、牙膏、數字，現在的除了有拖鞋其他都沒有了，清潔用品是掛牆上的」、「台灣人不住台灣酒店，太貴了」、「聽說有公司原本員工旅遊要去墾丁，後來預算不夠只能改去沖繩」、「台北什麼都貴，五六日都只好直接坐飛機飛出島外玩」、「我們都不在台灣住飯店了，實在太貴了！所有備品都要自備，明年開始還有些飯店不給瓶裝水！」

甚至還有新加坡網友表示今（2025）年2月來到台灣獨旅12天，光住宿就花了5萬多元新台幣，但除了在日月潭1晚7000多元的住宿，其他體驗幾乎都不好：「非常非常貴，又舊又小，牆面有很多霉點，地板很髒，天花板有蜘蛛網，住了一天晚上4000多台幣，還不是酒店，只是一般的民宿而已！」

日月潭星級飯店「1晚近5萬」！他揭關鍵：入得了金字塔頂層的眼

不僅如此，還有一名網友28日在Threads上PO文表示，他日前在住宿平台查詢本週末的住宿後，發現日月潭的漢來日月行館打了8.9折後，1晚住宿費用竟還要4萬7576元，為此也傻眼直呼：「這價格是有含來回機票嗎？ 」PO文曝光後，更是在1天內就累積破百萬瀏覽、逾千則留言熱議。

漢來日月行館本週末的房價驚呆眾人。圖／翻攝自booking官網

鏡報今（30）日上午實際查詢訂房平台，若是選擇本週末（11月1日、2日）的住宿，在台北最便宜都是汽車旅館的2880元起跳，高價位同樣也是突破2萬，包括4星級飯店香樹花園酒店、僅有5間客房的奢華北投溫泉飯店三二行館等。至於台中最便宜也有2000元左右的價格，星級飯店同樣破萬，其中4星級的薆悅酒店一晚竟要6萬1200元，但進一步查詢，該價位實為飯店的總統套房。

台北飯店比價。圖／翻攝自booking官網

另外查詢台灣熱門的旅遊景點後，發現房價也相當驚人，首先是日月潭本週末的住宿價格，可見星級飯店同樣破萬，而五星級的漢來日月行館的豪華特大雙人床套房1萬就要價4萬9100元；而阿里山附近雖也有2千元左右的飯店，而五星級的阿里山英迪格酒店標準客房1晚則要1萬8249元。

台中飯店比價。圖／翻攝自booking官網

對此，也有網友緩頰表示，其實從他小時候日月行館蓋好、到如今他已長大，每次經過都會發現，停泊在飯店停車場的名車動輒500萬元起跳，可見在星級飯店與住宿消費的族群都是金字塔頂端的客群：「光收錢沒享受到，這家早就倒了，能在涵碧樓旁開這麼久，不就代表他們提供的入得了金字塔頂層的客戶的眼？」這名網友直言，每個人外出旅遊，都有各自覺得性價比高的玩法：「不管是出國還國內，目的都是放鬆身心靈罷了不是嗎？日月潭真的該檢討的只有民宿。」

日月潭飯店比價。圖／翻攝自booking官網



