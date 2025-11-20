來台前一天喊卡！小島秀夫確診A流取消金馬獎行程

第62屆金馬獎原預計請來遊戲鬼才小島秀夫21日出席大師講堂，並在22日頒獎典禮上與影帝西島秀俊在星光大道合體。沒想到來台前一天，小島秀夫突然宣布無法來台，令影迷相當惋惜。

小島秀夫透過金馬影展官方社群表示，原本非常期待明天起在台北金馬影展與粉絲們見面，但他今早出現發燒症狀，經醫院檢查後，被確診為A型流感。即使已經接種疫苗並多加留意，仍然生病了，因此無法進行海外旅行，也不得不放棄前往台北金馬影展及參加頒獎典禮。

​為了這次的金馬活動，他昨晚才重新觀賞了原本預計進行映後座談的《衝鋒飛車隊》，因此無法出席他感到非常遺憾。

這次影展特別在活動期間安排放映他心目中五部「有史以來最愛的電影」，並以滿滿的誠意規劃相關活動，都讓他對金馬工作人員，以及期待見面的粉絲們深感抱歉。

​但他承諾：「未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導