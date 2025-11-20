來台前一天喊卡！小島秀夫確診A流「缺席金馬」 親致歉：未來一定補上

記者王培驊／台北報導

金馬影展原訂於11月21日舉辦的小島秀夫大師講堂今（20）日宣布取消。知名遊戲製作人小島秀夫原本將於影展期間與台灣粉絲見面，並參與《衝鋒飛車隊》映後座談以及金馬獎頒獎典禮，但他今早出現發燒症狀，經醫院檢查後確診A型流感，因無法進行海外旅行，只能臨時取消所有台北行程。他在聲明中向粉絲與影展表達深深歉意，透露自己昨晚才重新觀賞了預定要進行教學講座的電影《衝鋒飛車隊》，對於無法如期抵台感到相當遺憾。

小島秀夫確診流感將缺席金馬獎。（圖／翻攝自金馬影展 TGHFF臉書）

小島秀夫表示，即使已接種疫苗、也十分注意健康，仍難避免感染，無奈放棄參與台北金馬影展與頒獎典禮。他強調，影展為了這次活動安排了他心目中五部「有史以來最愛的電影」放映，金馬節目組展現高度誠意，他對於辜負期待感到抱歉。他也承諾，未來一定會再找時間親自來台，把這次無法完成的事情補上。

金馬影展也同步公布退票方式，包含線上購票、紙本票及現場購票者均可辦理全額退票。若觀眾因活動取消希望退回11月21日16:20《衝鋒飛車隊》場次票券，可於公告期限內依規定透過售票系統申請線上退票，或於場次開始前至影展現場售票處辦理。線上分票者需先歸還票券才能退票，尚未取出的紙本票若在審核期間被領取，視同放棄線上退票，須改至現場申請。

