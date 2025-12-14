來台加入啦啦隊！三上悠亞應援時間曝光 年末「洗澡大放送」網暴動

娛樂中心／綜合報導

三上悠亞PO美照。（圖／翻攝自IG）

「日本AV天后」三上悠亞，日前宣布正式加盟福爾摩沙夢想家「Formosa Sexy」啦啦隊，將以固定成員身份參與本季應援活動，並親臨6場主場賽事，讓粉絲相當心動。近日她更新社群，也向自己喊話：「接下來還有很多工作要完成，希望能一路衝到最後。」

三上悠亞大尺度性感照。（圖／翻攝自IG）

三上悠亞更新社群動態，寫下「今年快要結束了」，並分享多張穿搭照。照片中，她戴著黑色帽子、身穿毛外套，搭配咖啡色迷你裙，修長美腿一覽無遺。貼文一出，立刻湧入大量粉絲留言狂讚：「是不是越來越可愛了？」、「真的好漂亮」、「根本女神降臨」。

廣告 廣告

三上悠亞將以固定成員身分參與本季 6 場主場賽事應援，完整班表也隨之曝光，確定將參與今年12月27日、12月28日，明年1月17日、1月18日、3月25日、3月27日的主場賽事應援。

更多三立新聞網報導

才剛唱完大巨蛋！「民歌教父」楊弦離世 歌王不忍「最後身影曝光」

和柳俊烈分手鬧翻！惠利談《換乘戀愛》一句話回絕：我絕對不會去

好消息藏不住！汪小菲辣妻挺孕肚 遭祝「母子平安」寶寶性別全洩

「籃球女神」泰國脫了！網狀比基尼透膚 轉身「水蜜桃辣臀」全外洩

