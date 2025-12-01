來台北有購嗨抽千萬 美國雙人機票直奔NBA

萬元入袋，台北的冬季更值得期待。「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動正式啟動，在台北市單筆消費滿200元登錄發票，就有機會把「一萬元小確幸」放大成「千萬級大幸運」。而位於新生公園的台北玫瑰園正迎來冬季限定花期，成為市民最療癒的季節風景。

台北市政府主打「來台北有購嗨 消費歡樂抽」抽獎，祭出總獎值超過3,000萬元的大獎，包含1,000萬現金大紅包、高檔電動汽車與iPhone 17等萬份好禮。民眾只要於台北市店家消費每滿200元即有1次抽獎機會，以此類推，最高可獲得100抽。

廣告 廣告

若是在指定友好特店或旅宿業者消費，抽獎次數更直接加倍。活動登錄發票可回溯至11月11日至明(2026)年3月8日止，週週抽出iPhone 17 Pro、AirPods Pro3等超人氣3C新品；月月加碼抽台積電股票，民眾有機會成為「護國神山」股東。12月更祭出豪禮，包括LUXGEN n7純電休旅與101跨年煙火總裁套房體驗。

當登錄總金額每突破10億元，再加抽「美國雙人來回機票」，幸運得主能直奔NBA現場感受震撼。最終總抽獎更是一口氣提供1,000萬現金、Tesla Model Y、Switch 2與PS5等重量級獎品，還有多項限定好禮專屬台北市民獨享。

冬季悄然降臨，位於新生公園的台北玫瑰園展開玫瑰與欒樹的冬季戀歌，為明年3月玫瑰展前的最後一波花期。花海區的「櫻鏡」、「Madame Antoine Rébé」、「白櫻鏡」，以及育種家花園的「凱麗」、「苔絲」接力綻放，繽紛玫瑰與台灣欒樹深紅色蒴果相互映照，在冬陽下呈現浪漫又靜謐的夢幻景致。園內歐式小白宮建築、掠過天際的飛機，成為攝影愛好者絕佳拍照景點。

玫瑰展區中，來自法國的古老茶玫瑰「櫻鏡」以粉色圓瓣花型與濃郁茶香吸引目光；「Madame Antoine Rébé」盛開宛如深紅蝴蝶，花量繁盛，是冬季最亮眼的焦點；「白櫻鏡」如白色雪瀑般沿小徑蔓延，恬淡清香引人駐足。育種家花園的英系玫瑰「凱麗」以包子花型與濃香迷人，「苔絲」則以絲絨般深紅花瓣展現古典美感，讓遊客擁有冬日的柔暖「玫好」時光。

原文出處

延伸閱讀