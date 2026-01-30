「來台北有購嗨」 千萬現金台積電股票等你拿

（記者卓羽榛臺北報導）統一發票開獎剛過，沒中獎的民眾先別急著丟發票！臺北市政府舉辦的「來台北有購嗨」消費抽獎活動，正成為全台最夯的發票「敗部復活戰」。透過30秒簡單登錄動作，讓原本與獎金擦身而過的發票自動享有「第二生命」，實現真正的「零成本二次投資」。近日更有幸運得主現身說法，分享如何僅憑小額消費，就驚喜入住「台北君悅酒店總裁套房」，近距離感受震撼的跨年煙火，證明小確幸也能透過二次投資翻轉為大驚喜。



「得知中獎的當下還在上班，整個人都傻了，反覆確認名單沒錯，才確認真的是我！」君悅總裁套房得主楊小姐受訪時難掩激動。她表示，當初是家人分享此活動，因獎品豐富，便抱著「不試白不試」的心情註冊登錄，沒想到連在NET添購新衣也能幸運中獎，獲得價值不菲的住宿機會。她回憶入住體驗：「我覺得很震撼，雖然身為台北人，但之前都是看電視轉播，第一次在這麼近的距離看101跨年煙火實在很興奮。」能實際走進跨年現場、感受時間一秒一秒推進的緊張與期待、與20萬人一同迎接2026的到來，成為一段難忘的回憶。楊小姐極力推薦尚未參加的朋友盡早完成註冊並開始登錄發票，只要開立發票的店家統一編號稅籍地為台北市，消費滿200元就可以有1組抽獎序號參加活動，她也強調綁定載具可以自動匯入發票，就不怕忘記登錄。



「來台北有購嗨」活動熱潮持續延燒至 115 年 3 月 8 日，後續的獎項更有看頭！尚未註冊的民眾別錯過，自 114 年 11 月 11 日起的發票通通都能登錄，綁定雲端發票更能一次獲得大量序號，大幅提高中獎機會。擁有被譽為「護國神山」的台積電股票最後機會，將於年後 2 月 23 日抽出，這也是民眾晉升科技龍頭股東的最快捷徑，還沒註冊的民眾，提醒您114年11月11日起的發票仍可登錄的訊息。而備受矚目的壓軸大獎更包含高達 1,000 萬元現金、Tesla Model Y、Switch 2及PS5 等高人氣夢幻逸品。



只要在台北市任一店家消費滿 200 元，就是一筆潛在的獲利機會，前往「友好特店」消費，機會更是直接加倍！別讓手中的發票變成廢紙，快上網註冊並綁定載具，下一個台積電股東或是抱走千萬獎金的幸運兒，可能就是你！更多活動詳情請上「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動網站及「台北市商業處-我是商Ya人」粉絲團查詢)。



