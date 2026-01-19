「來台北有購嗨！」 星宇航空贊助鳳凰城雙人機票

（記者卓羽榛臺北報導）臺北市政府舉辦的「來台北有購嗨」消費抽獎活動再掀高潮，19日記者會現場驚喜連連，不僅星宇航空宣布重磅加碼，贊助10組「台北－鳳凰城」雙人來回機票，讓民眾只要單筆消費 200 元就有機會圓夢飛美國；同時，第二位「護國神山」台積電股票幸運得主也於現場揭曉，日常消費瞬間升級為高含金量大獎，話題熱度全面延燒。



臺北市政府表示「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動自推出以來，透過貼近日常生活的消費門檻設計，成功吸引大量民眾參與，民眾只要在臺北市單筆消費滿 200 元並完成登錄，就有機會一舉飛往美國，讓日常消費轉化為跨洋旅程，且星宇航空也重磅加碼，贊助10組「台北－鳳凰城」雙人來回機票，現場優先抽出3組雙人來回機票得獎者，也成為本次活動中最具爆點的獎項之一。



此外，也抽出第二位台積電股票，且此次市值超過170萬元，相較12月抽出首張台積電股票當時市值150萬元，成長幅度逾1成，讓市民更有感。另外還有溫泉會館雙人住宿券、精品咖啡禮盒，以及多項實用家電產品，送出多項高價值生活好禮，回饋民眾一整年的辛勞。登入活動官網時於會員中心完成雲端發票串接，後續載具發票即自動參與抽獎，省去繁瑣登錄流程，讓「來台北有購嗨」一路陪你把日常消費，變成與好運相遇的每一刻。



星宇航空表示，鳳凰城不僅是臺北市的姊妹市，更是星宇航空繼洛杉磯、舊金山、西雅圖及加州安大略後，於北美航網布局的第五個航點。鳳凰城具備穩定的觀光與商務需求，當地壯麗的沙漠景觀與多樣化戶外活動，深受旅客喜愛，同時科技產業生態圈亦持續發展，展現高度成長潛力。本次透過與臺北市「來台北有購嗨」抽獎活動合作，邀請民眾一起在萬呎高空享受五星級的精緻饗宴與頂級座艙體驗，前往擁有壯麗沙漠景觀與深厚科技人文底蘊的沙漠奇景之都！



這次記者會現場驚喜CALL OUT連線星宇航空「台北－鳳凰城」雙人來回機票幸運得主鄭女士，由陳俊安局長親自報喜，中獎人接到電話時起先有些遲疑，直到確認中獎後難掩聲音中的驚喜與感動，真實流露的情緒感染全場，也為歲末年終的消費話題再掀熱潮。市府表示透過多元且具代表性的獎項設計，讓消費不只是消費，更成為民眾與城市之間的美好連結。從飛往美國的夢想旅程、象徵投資價值的台積電股票，到貼近日常的生活型好禮，市府期盼在新的一年，以實質、有感的回饋，陪伴市民一起感受臺北的溫度與活力。



再次提醒別錯過好康！活動自 114 年 11 月 11 日起至 115 年 3 月 8 日止，民眾於臺北市任一店家單筆消費滿 200 元 即可取得抽獎資格；前往友好特店消費，還可直接升級為雙倍抽獎機會。最後一張台積電股票將於年後2月23日抽出，年節期間，千萬把握機會登錄消費，更別錯過壓軸總抽，包含 1,000 萬元現金大獎、Tesla Model Y、Switch 2、PS5 等高人氣獎項，新年新希望就看這一次。更多活動相關訊息請上「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動官網 及「台北市商業處-我是商Ya人」粉絲團。

