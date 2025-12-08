「來台北有購嗨 消費歡樂抽」登錄起跑！休旅、跨年煙火房搶先抽

「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動於已正式開跑！即日起至明（115）年3月8日，只要在台北市店家單筆消費滿200元，至活動官網登錄發票或收據，即可獲得抽獎機會，至友好特店消費抽獎機會還可再加倍，1000萬現金大紅包、高檔電動汽車及iPhone17等總獎值超過3000萬元的萬份好禮等你帶回家。

消費200就能抽 特店旅宿機會再加倍

民眾只要持有114年11月11日至115年3月8日於台北市店家消費的發票或收據，單筆消費金額滿新台幣200元，至活動官網登錄即可獲得1次抽獎機會，抽獎次數隨消費金額累積，每增加200元就多一抽，單筆最高可獲得100次抽獎機會，於友好特店或旅宿消費，可獲得的抽獎次數直接加倍，讓每一筆消費都加上夢想BUFF，價值瞬間UP。

週週月月加碼抽 豪禮襲來一波接一波

活動將嗨到2026年，期間每週抽出iPhone 17 Pro、AirPods Pro3等超人氣3C好禮；每月再抽台積電股票，開啟手握護國神山的希望大門，12月首次開抽更祭出加碼好禮，包括LUXGEN n7純電休旅與一房難求的101跨年煙火總裁套房，伴隨著璀璨的煙花綻放倒數迎接嶄新一年；此外，活動登錄金額每累積達10億元，就再加碼抽出「美國雙人來回機票」，讓幸運得主結伴飛往美國，親身感受NBA現場的震撼魅力！總抽獎1000萬現金大紅包、Tesla Model Y、Switch 2及PS5等重量級大獎，台北市民還能參加專屬加碼抽，多項限定好禮只屬於在地老朋友，「人生頭期款到帳」就看這一抽！

全城優惠大放送 旅宿、景點、藝文、運動全包

台北市同步推出響應優惠方案，全方位帶動城市經濟活絡。觀光傳播局攜手旅宿與景點業者推出限時方案，包括凱達、晶華等知名飯店推出住宿加餐飲套裝，台北101觀景台、林安泰古厝及當代藝術館等景點亦祭出折扣與贈禮活動。文化局則集結近20處市立藝文場館推出「藝文場館金優惠」，自114年11月至115年1月陸續發送入館贈禮、文創商品折扣等好康，邀請民眾享受深度藝文體驗。

台北捷運公司亦於114年12月22日至115年1月25日舉辦「Metro Corner捷運點周年慶」活動，會員可享累點、滿額贈等多重優惠。不論是旅宿、景點、藝文或運動，台北一次包辦你的旅程需求，來一趟「好吃、好玩、好買、好宿」的台北購嗨之旅。更多活動相關訊息請上活動網站及「台北市商業處-我是商Ya人」粉絲團查詢。

只要在台北市店家單筆消費滿200元，至活動官網登錄發票或收據，即可獲得抽獎機會。圖／台北市政府提供

（台北市政府觀光傳播局 廣告）

