「來台北有購嗨 消費歡樂抽」登錄起跑！ LUXGEN n7純電休旅、101跨年煙火房搶先開抽！馬不停蹄一路嗨到2026！

「來台北有購嗨 消費歡樂抽」正式開跑！現在到台北消費，不只能吃好、玩好、住好，還能把這筆錢變成更大的驚喜。從即日起至明（115）年3月8日，只要在臺北市店家單筆消費滿200元，至活動官網登錄發票或收據，即可獲得抽獎機會，至友好特店消費抽獎機會還可再加倍，1,000萬現金大紅包、高檔電動汽車及iPhone17等總獎值超過3,000萬元的萬份好禮等你帶回家，消費越多、機會越多！

消費200就能抽 特店旅宿機會再加倍

民眾只要持有114年11月11日至115年3月8日於臺北市店家消費的發票或收據，單筆消費金額滿新臺幣200元，至活動官網登錄即可獲得1次抽獎機會，抽獎次數隨消費金額累積，每增加200元就多一抽，單筆最高可獲得100次抽獎機會，於友好特店或旅宿消費，可獲得的抽獎次數直接加倍，讓每一筆消費都加上夢想BUFF，價值瞬間UP。

廣告 廣告

為了讓普發萬元的每一筆消費都不中斷、更不浪費，活動登錄有效日期可回溯至114年11月11日，提醒大家務必將所有發票與收據通通翻出來—不論是塞在錢包夾層、忘在購物袋角落的發票，還是小吃店開立的紙本收據，都能參加抽獎，每一張都可能是千萬大獎的「關鍵道具」！活動亦納入廣受好評的雲端發票自動串接功能，民眾首次登入活動官網，只需勾選同意串接雲端發票，後續每次消費將自動匯入，不需手動，抽獎更輕鬆、更順手，不錯過任何一次的好運氣。

週週月月加碼抽 豪禮襲來一波接一波

活動將一路從2025年底嗨到2026年，期間每週抽出iPhone 17 Pro、AirPods Pro3等超人氣3C好禮；每月再抽台積電股票，開啟手握護國神山的希望大門，12月首次開抽更祭出加碼好禮，包括LUXGEN n7純電休旅與一房難求的101跨年煙火總裁套房，伴隨著璀璨的煙花綻放倒數迎接嶄新一年；此外，為了讓更多民眾夢想再升級，活動登錄金額每累積達10億元，就再加碼抽出「美國雙人來回機票」，讓幸運得主結伴飛往美國，直奔籃球最高殿堂，親身感受NBA現場的震撼魅力！最後總抽獎更是重頭戲，1,000萬現金大紅包、Tesla Model Y、Switch 2及PS5等重量級大獎一次到位，台北市民還能參加專屬加碼抽，多項限定好禮只屬於在地老朋友，「人生頭期款到帳」就看這一抽！

全城優惠大放送 旅宿、景點、藝文、運動全包

臺北市同步推出響應優惠方案，全方位帶動城市經濟活絡。觀光傳播局攜手旅宿與景點業者推出限時方案，包括凱達、晶華等知名飯店推出住宿加餐飲套裝，台北101觀景台、林安泰古厝及當代藝術館等景點亦祭出折扣與贈禮活動。文化局則集結近20處市立藝文場館推出「藝文場館金優惠」，自114年11月至115年1月陸續發送入館贈禮、文創商品折扣等好康，邀請民眾享受深度藝文體驗。

台北捷運公司亦於114年12月22日至115年1月25日舉辦「Metro Corner捷運點周年慶」活動，會員可享累點、滿額贈等多重優惠。體育局轄下11座運動中心、臺北市網球中心及榮星花園游泳池亦推出多項運動優惠，包含1對1教練課程、InBody檢測或課程買七送三等方案（更多優惠細節請洽詢各運動中心）。不論是旅宿、景點、藝文或運動，台北一次包辦你的旅程需求，邀請大家把握普發現金入袋的好時機，來一趟「好吃、好玩、好買、好宿」的台北購嗨之旅！

更多活動相關訊息請上活動網站（https://www.gotaipei.taipei/）及「台北市商業處-我是商Ya人」粉絲團(https://www.facebook.com/tcooc/)查詢。

友好特店持續招募中，歡迎稅籍登記在台北市的店家踴躍響應，自即日起至115年3月8日活動期間皆可報名！有意願參與的店家請填寫以下表單https://forms.gle/YoBkK29NrgSanCMq9）店家資格、權益及配合事項等詳如表單說明，後續將由專人進行審核及聯繫。