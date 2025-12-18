來台北有購嗨 蔣恭喜汽車得主

台北市長蔣萬安出席「來台北有購嗨」抽獎記者會。（台北市政府提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市長蔣萬安十八日出席「來台北有購嗨」抽獎記者會，親自抽出三項大獎，並現場致電電動汽車幸運得主，第一時間分享中獎喜悅，讓現場氣氛嗨到最高點。致詞時，他也恭喜另一位幸運得主「蔡先生」，僅以四百五十元消費金額，就抽中市價四萬多元的iPhone17，直呼「運氣真的很好」。蔣萬安說，希望蔡先生能夠繼續消費、繼續參加抽獎，並將好消息分享給親朋好友，一起到台北消費、吃喝玩樂，都有機會把大獎帶回家。

廣告 廣告

蔣萬安表示，藉此機會要再次向市民朋友大力宣傳，搭配中央政府普發現金一萬元，只要在台北消費滿二百元，就能獲得一次抽獎機會；不論是在商圈、夜市、餐廳或旅館住宿，消費一千元即可獲得五次抽獎機會，消費一萬元就有五十次抽獎機會，消費愈多，中獎機率就愈高。

蔣萬安也分享台北的經濟亮眼成績，指出今年截至第三季，登記在台北市的公司及行號營業額已突破十二點一二兆元，不僅居全國之冠，也較去年同期成長百分之五點二四，充分展現台北作為全國商業中心的實力。

蔣萬安再次幽默重申活動口號，「吃喝玩樂在台北、千萬現金就給你、直飛美國看球賽、台積電股東就是你」，並呼籲大家廣為宣傳。