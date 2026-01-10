來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣

娛樂中心／台北報導

Jennie抵達桃園機場後突然擺臭臉用大衣蓋住全身。（圖／翻攝自X）

韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。

Jennie現身仁川機場準備出發來台。（圖／翻攝自Newsen）

Jennie昨日中午現身韓國仁川機場，準備搭機來台，當時她身穿灰色毛衣搭配牛仔褲，打扮很休閒，表情也相當輕鬆，手裡捏著一個玩偶吊飾，還一邊對著鏡頭打招呼，露出燦爛笑容。怎料落地台灣後，心情180度大轉變，她戴上帽子、墨鏡，全程冷臉。一坐上室內接駁車後，更是直接拿起大衣蓋住全身，完全不想與其他人有互動。

廣告 廣告

對此有網友批她不尊重台灣，「韓國到這裡不是12個小時的飛機，不過是2個小時，而且她在飛機上的座位肯定比我們普通平民好太多了。在那邊說因為搭飛機會累，這個理由我覺得是太鬼扯了」、「不喜歡來台灣其實不用勉強」。但也有粉絲緩頰，解釋她並非不尊重台灣，應該是太害羞，表示Jennie過去在其他城市的機場也有過類似的躲鏡頭行為。

更多三立新聞網報導

才跟女伴經紀人同遊澳門！張菲突震撼復出螢光幕 「最新近況」曝光

爆惹怒習近平！梁靜茹《可惜不是你》被禁播突關微博 公司首發聲了

太扯！中國女直播主赴約見網友被下藥出事 「驚人下場」曝光網嚇傻

騙國中妹開房拍AV！娛樂界大佬「下海當男優」 拍上千部片狂賺2百萬

