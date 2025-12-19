來台定居5年！韓正妹網紅突離開台灣回老家 「關鍵主因」曝光了
記者蔡維歆／台北報導
主持人融融與來台5年的搭檔韓國YouTuber咪蕾結伴，從南部釜山出發，以自駕方式沿著海線一路北上，最後抵達終點站首爾。融融首要任務負責駕駛，但還沒出發就遇到租車場找不到出口的糗事，繞了半天始終找不到指引標示，一度走錯方向當下考驗倒車能力，坐在副駕的咪蕾忍不住開口：「還好不是我開車。」
隨後一行人前往全韓國最大的生蠔產地「統營」，也是咪蕾父親的家鄉。融融與咪蕾為了體驗出海捕撈實況，兩人搭上黎明前的捕撈船，特別在凌晨3點出發。見到個性冷酷的船長，咪蕾立刻想起父親，「爸爸在家裡也是話不多，甚至吃飯時都遵守男女分開，非常傳統。」咪蕾說，雖然在他們臉上看不到什麼情緒變化，但能感受他們內心其實都很善良。咪蕾並透露爺爺在韓戰前是住在北韓，爆發戰爭時就移居到統營生活，咪蕾覺得這邊的海、居民都給人一種平靜感覺，是她療癒的地方。
融融、咪蕾在《自由的旅行者》實際走訪當地生蠔加工場，現場近40位的大姐們以熟練速度處理牡蠣，每人平均3秒解決一顆，一天產量累計最高可達80公斤的生蠔，換算薪資約有24萬韓元，相當於台幣5千塊。這對生長在雲林海線的融融來說，統營不僅有親切感，體驗牡蠣開殼挖生蠔一點都不陌生。首站的釜山之旅，讓融融、咪蕾都留下難忘回憶。
