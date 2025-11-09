來台家庭旅遊 韓籍老翁陳屍北投某溫泉會館房內

台北市北投區某溫泉會館房間發生一起命案！昨（8）天晚間7點多，一名70多歲的韓國籍老翁被發現陳屍在房間，老翁的女兒發現立刻報案，警消獲報到場，老翁已明顯死亡，後續交由轄區警方處理。

經了解，老翁並無外傷，現場也沒有外力入侵跡象，女兒表示，他們是來台灣自由行，卻發生憾事，至於老翁死因有待檢方進一步相驗釐清。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

U16／女排亞錦賽僅集訓15天闖冠軍戰！不敵南韓奪亞「球員哭一片」

林信義返台未談APEC行程 國安會秘書長吳釗燮機場迎接

疑「硫化氫」數值過高 2工人清理溫泉蓄水池昏倒喪命