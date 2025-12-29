來台就遇7級強震！阿建巴吉瓦23樓走樓梯疏散 吳震亞：歡迎來到台灣

【緯來新聞網】林哲熹、高捷、張懷秋、游安順以及印度演員阿建巴吉瓦等人今（29日）出席電影《叫我驅魔男神》首映會，上週六台灣宜蘭外海發生規模7.0地震，才剛到台灣的阿建巴吉瓦第二天就遇到了。雖然印度也時常發生地震，但阿建當時人正好在飯店23層樓高的高度，為確保安全選擇走樓梯下樓，更直呼「搖得非常劇烈」，吳震亞笑回：「兄弟，歡迎來到台灣！」

林哲熹、印度男星江譚佳彥。（圖／記者許方正攝）

阿建巴吉瓦時隔2年再度來台灣，大喊：「我非常喜歡台灣！」狂讚台灣美麗、進步、創新，同時保留傳統，「台灣完美融合了兩種文化的精華，我覺得台灣人民很好地守護了這一點：他們珍惜自己的傳統、價值觀和文化，同時在科技和發展方面也與世界其他國家並駕齊驅。」由於上次來台拍戲只吃健康食品飲控，他這次來台放話「要把所有美食都吃一遍，我非常期待能吃更多台灣傳統美食！」林哲熹也打算盡地主之宜，帶他去吃各地小吃，笑喊：「想帶他去夜市吃臭豆腐，看他敢不敢吃！」



阿建巴吉瓦難忘來台灣拍片的經驗，狂讚極為專業、守時且組織有序，「這對於電影製作至關重要，也是關鍵因素，因為只有這樣才能在適當的時間以合適的預算完成電影製作。正如他們所說，電影製作需要規模化管理，而這裡的組織能力非常強，完全避免了混亂。」同時，他也公開向現場的貴賓、觀眾及電影人喊話，「我熱愛拍攝我的第一部電影，每一天、每一刻、每一個場景，我期待未來能在台灣參與更多電影的製作。」

高捷這次在《叫我驅魔男神》特別演出。（圖／記者許方正攝）

《叫我驅魔男神》融合台灣道教與印度神話元素，特效鏡頭超過全片一半，視覺特效由《月老》總監嚴振欽操刀，與印度特效團隊共同製作，令人驚豔。張懷秋在片中遭到惡神阿修羅附身，驚人變換各種身體造型，「壞」出新高度，更有許多精彩的大場面動作戲。張懷秋笑說：「演反派蠻好玩的，特別地自由，可以塑造出角色可以怎麼樣，下一個劇本是好人，反而要思考一下要怎麼演，演反派可以更天馬行空去塑造這個樣子。」更大讚特效做得非常好，非常驚豔，「跨年來舒壓一下，不用思考太多的電影，可以好好放鬆，享受這部片！」林哲熹直呼跟張懷秋的合作很開心，笑說：「懷秋本人和角色的反差很大，本人是很有禮貌又很親切的人，小時候我也是聽大嘴巴的歌，現在一起演戲很特別。」



林哲熹非常難忘《叫我驅魔男神》與阿建巴吉瓦、張懷秋在片中的最後一場大決鬥，場面盛大，「最後一場拍了將近一個禮拜，我們很像是『精神時光屋』被關在裡面，我們三個人在裡面打來打去。」他也狂讚美術組花了很大的心血在裡面，「大家看到的，就是我們在現場看到的，不是都是綠幕，我們在裡面很有臨場感，我們在裡面跑，還有大量吊鋼絲需要配合。」



他坦言，當時拍的時候很興奮，體會到一點漫威電影的感覺，「我們會飛來飛去，放很多絕招，雖然現場什麼都沒有，沒想到電影加上特效之後比我想像得更好，很開心看到最後的特效這麼好。」張懷秋記得當時林哲熹對打時，因為要配合刀的角度、力道，花了很多時間調整姿勢及位置，很開心最後成果令人欣慰。阿建巴吉瓦也相當難忘，「一開始我覺得這是不得了，這跟一般動作片套招是不太一樣，進去彩排的時候根本不知道招式是什麼，後來才發現之後會ㄠ有特效後製上去。雖然很困難也很自由，可能對後製比較困難，因為要將特效跟我們的動作套在一起。動作組將很多招式設計地天衣無縫，而後製組的CGI特效是非常好的。」他也特別稱讚張懷秋扮演的反派角色，直呼：「我有很多可以從他身上學習的地方。」

出品人徐順理、導演陳玫君率主演林哲熹、阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥以及特別演出高捷、客串演出游禮出席首映會。（圖／記者許方正攝）

高捷這次在《叫我驅魔男神》特別演出，片中與驅魔天團一起力抗惡神阿修羅，有多場親自打鬥的精彩動作場面，開槍掃射一分鐘打趴數十個活屍，更難得獻上精彩的舞蹈演出。他開心表示：「第一次參與有寶萊塢元素電影，很新鮮的嘗試，拍得很開心，有好的迴響，好的票房，幫我們推廣一下！我們很珍惜這次機會，首度台灣跟印度合作的作品，很好笑，裡面有很多特效的電影，很好看，極力推薦，跨年把電影看起來！」在片中飾演高捷左右手的吳震亞，難忘片中豪華大型寶萊塢舞蹈場面，笑說：「可以跟男神一起跳舞，還有大嘴巴（指張懷秋）可以撐住場面，捷哥跳到腳都受傷了。」

游安順和兒子游禮首度合作電影《叫我驅魔男神》。（圖／記者許方正攝）

游安順與寶貝兒子游禮在《叫我驅魔男神》首度合體演出，兩人在首映會合體亮相，立刻成為現場焦點。游安順還沒看過電影，笑稱今天就是來看兒子的表現，更打趣謙虛表示：「他演哲熹小時候，帥度還差一點。小時候胖沒關係，既然導演、製作人覺得沒關係，他好像也勉為其難答應了，反正我拍戲他也常在旁邊，好像順理成章就來演戲了。」兒子游禮在片中飾演他的孫子湯仔，而長大後的湯仔則由林哲熹飾演。游安順跟林哲熹在拍攝時沒有對手戲，今天首映會才終於同框合體，他笑說：「我在戲裡面，沒有跟哲熹碰到，電視劇有演過我兒子，演起來不陌生。希望票房好會有續集，下一次續集是『阿公回魂記』。」



《叫我驅魔男神》將於12月31日全台上映。

