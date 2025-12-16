來台後「想撕掉護照」！韓國網紅讚台灣不用看人臉色 網友回應兩極

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

不少外國遊客來到台灣後，因為台灣的良好治安、便利的交通，深深被台灣吸引。一名韓國網紅秀鎬（수호）在社群發表來台生活後的心得，直呼「想撕掉護照」。貼文一出，引起許多台灣網友討論。

台灣人相對自由、不必隨時在乎他人眼光的氛圍，讓韓國網紅秀鎬忍不住萌生想撕掉護照的念頭。（圖／翻攝@kr.suho IG）

秀鎬在Threads發文寫道：「我是韓國人，來過台灣後，我有個衝動想撕掉護照」。他補充，在韓國社會中，25 歲沒穩定工作是失敗、30 歲沒資產是失敗、40 歲沒結婚是失敗，所有人都活在別人的眼光和言論中。反觀台灣，他觀察到大多數人都不在乎別人的眼光，並舉出「穿著拖鞋逛百貨公司」、「跟同性伴侶牽手」等實例。正是台灣人相對自由、不必隨時在乎他人眼光的氛圍，讓他忍不住萌生想撕掉護照的念頭。

廣告 廣告

許多台灣人認同秀鎬的言論，「我不化妝，身邊的女生朋友也沒有在化妝，而且最喜歡穿拖鞋出門，太自在了」、「最重要，台灣不用說敬語」、「現在台灣流行的是不婚不生幸福一生，給你參考」、「同性戀在韓國歧視太大了，台灣接受度大多了」。

有網友則分享自身經驗，「我10年前去韓國，導遊問我為何沒有化妝敢出門，我說在臺灣沒有化妝出門的人很多啊！韓國導遊說韓國連長輩出門都會化妝，我心想還好我是臺灣人」，「我聽過好多韓國人來台灣生活過以後再也回不去。他們覺得不用時時刻刻在意別人眼光，人生過得比較輕鬆」。

不過，不少網友持保留態度，「謝謝你喜歡台灣，但在台灣其實年紀到了什麼都沒有也是失敗」、「那代表你不夠深入台灣社會，台灣的雞婆超乎你的想像，用年齡定義你的成敗更是嚴重，你以為沒人在乎你的眼光，實則每當個人都在用自己的標準打量別人」。

更有人指出，台灣人對外國人很友善，秀鎬身為外國人，可能感受不到台灣人之間的比較和社會壓力。也有人提出自己的觀察，認為台灣社會風氣正逐漸改變，「其實台灣喜歡對他人指手劃腳的人也不少，只是近幾年有感，比起關注他人，大家越來越關注在自己身上，關心自己喜歡什麼，關心自己是否開心，這是好事」。

更多FTNN新聞網報導

金唱片門票秒殺！開賣不到30分鐘銷售一空 主辦單位：感謝大家熱情支持

挺「台灣有事說」挨罵！ 夢多工作被退也不改口：台灣就是國家

韓女歌手控訴長期遭前男友毆打！ Jvcki Wai心碎喊：只想活下去

