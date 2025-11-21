來台打黑工太苦！泰籍人士自首意外助破仲介集團 逮39同鄉黑工

39人被帶回專勤隊。（圖／翻攝畫面）





一名泰籍人士懷抱淘金夢，非法透過仲介，以觀光名義來台打黑工，卻因被雇主壓榨，只拿到低廉薪水與不堪的居住環境，讓他受不了，自行前來移民署北區事務大隊新北市專勤隊自首，新北專勤隊後續擴大追查，日前兵分多路前往雲林地區，一舉搗破非法仲介集團的4個據點，共查獲39名逾期居留泰籍人士，後續全數帶回偵辦，並等候遣返，至於非法仲介與雇主也將依法送辦。

據了解，一名泰籍人士日前走進新北專勤隊自首，坦承自己透過非法仲介，以觀光名義來台，實際上在台期間都在非法工作，更大吐苦水表示，雇主提供的居住環境低劣，薪水十分低廉，實在受不了才會前來自首，期盼能被遣返回泰國。

移民官埋伏突襲查獲多名泰籍人士。（圖／翻攝畫面）

新北專勤隊根據泰籍人士提供的情資，組成專案小組展開調查，鎖定這個非法仲介集團位於雲林縣的4個據點，10月29日、11月1日，南區事務大隊雲林縣專勤隊及彰化縣警察局員林分局兵分多路前往現場，趁打黑工人士外出上班時表明身分上前查緝，共計查獲39人，全數帶回偵訊。

這39名黑工中，有人向專勤隊人員大吐苦水表示，曾到以色列打黑工，薪水雖高但卻遇上以哈戰爭，因同伴遭哈瑪斯攻擊後，為生命安全考量才決定轉戰台灣，沒想到，居住在狹小、惡劣不堪的工寮或宿舍中，每天辛苦工作從事農產品加工、採收卻只領不到1千元，遠低於行情，更有人忍不住埋怨，原以為利用觀光免簽證來台工作，不僅成本低又可以賺取高額利潤，沒想到荷包還沒賺飽，卻先被查獲。

新北專勤隊目前已掌握非法仲介4至5人、非法雇主2至3人，將擴大清查泰國當地仲介、其餘在臺接應的非法仲介及雇主，並清查相關不法獲利，全案將朝《就業服務法》移送雲林地檢署偵辦。

移民官拂曉出擊，查獲多名泰籍人士。（圖／翻攝畫面）

